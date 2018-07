Abertas as inscrições para programa de subsídios à criação de amostras de design e moda

Abriram ontem as inscrições para o programa lançado pelo Instituto Cultural (IC) de subsídios para a criação de amostras de design e moda. As candidaturas estarão abertas desde esta terça-feira, 17 de Julho, até às 17 horas do dia 14 de Setembro. Os candidatos seleccionados pelo IC poderão receber até 170 mil patacas para a execução das suas amostras.

A selecção terá duas fases. Numa fase inicial, os candidatos deverão submeter os seus projectos para apreciação do IC, assim como os formulários que poderão ser descarregados na página web do instituto. Esses projectos serão avaliados pelo júri, composto por profissionais da área da moda de Macau e de Hong Kong, segundo seis critérios: criatividade e originalidade, potencial de mercado, qualidade, efeitos visuais, viabilidade do plano de participação em exposições e desfiles e a racionalidade orçamental.

O júri irá, depois, seleccionar um máximo de 15 candidaturas e, numa segunda fase da selecção, os candidatos receberão um subsídio para produzirem uma amostra com base nos primeiros esboços. Serão depois seleccionados até oito amostras vencedoras que receberão, cada uma, um valor máximo de 170 mil patacas.

O “Programa de Subsídios à Criação de Amostras de Design e Moda” foi criado pelo IC em 2013 e, segundo o instituto, visa encorajar a criatividade dos designers de moda a nível local e incentivar os designers a elaborarem planos de marketing adequados. O objectivo passa também por impulsionar o desenvolvimento da indústria do design de moda em Macau e permitir que os designers se envolvam nas actividades comerciais ou exposições no interior da China ou no estrangeiro.

Recorde-se que a edição de 2017 deste programa teve oito vencedores entre as 26 candidaturas. Lao Ka Weng, Cheang Man Cheng e Mac Chi Lon, Tam Chi Kit, Wai Chin Seong, David Siu, Cheang Chi Tat, Lo Ka Heng e Choi Wai Leng, Wong Ha e Cheong Kuan Peng foram os escolhidos.