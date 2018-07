SMG: Previstas tempestades e trovoadas para o dia de hoje

Nos últimos dias o território tem sido afectado por inundações que ocorreram sobretudo nas zonas baixas de Macau. A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) prevê que a maré alta seja mais baixa do que nos últimos dias, podendo ser afectada pela depressão tropical que deverá cruzar a parte norte do Mar do Sul da China brevemente.

A previsão dos SMG aponta para a possibilidade de inundações de cerca de meio metro nas zonas baixas, entre 11 e 15 horas de hoje, apelando à população que continue a prestar atenção à informação actualizada e tome medidas preventivas necessárias.

Durante a madrugada está previsto o içar do sinal nº 1 de tempestade, havendo uma probabilidade “moderada” de o sinal passar para nº 3 ao início da tarde. Deverá ser também emitido um aviso de “storm surge” ao início da manhã, acrescentam os SMG.