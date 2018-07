Recolha de projectos cinematográficos já arrancou

Pelo quinto ano consecutivo, o Instituto Cultural volta a acolher projectos cinematográficos de criadores locais. A recepção de propostas acontece até 27 de Julho, e os nove candidatos seleccionados poderão interagir com produtores e investidores na próxima edição da Feira de Investimento da Produção Cinematográfica Guangdong-Hong Kong-Macau 2018, que terá lugar em Setembro.

Teve início ontem e decorre até 27 de Julho, a recolha de projectos cinematográficos de Macau, aberta aos membros da indústria no território. A proposta enquadra-se na Feira de Investimento na Produção Cinematográfica Guangdong-Hong Kong-Macau 2018, que terá lugar em Setembro, “na qual se procurarão combinações de negócios, oportunidades de investimento e o desenvolvimento de projectos cinematográficos”, num evento que procura potenciar o intercâmbio entre investidores e produtores de cinema das três regiões envolvidas.

Organizada pelo Instituto Cultural (IC), pela Administração da Imprensa, Publicações, Rádio, Cinema e Televisão da Província de Guangdong e pela CreateHK, a Feira de Investimento realiza-se anualmente desde 2014. O seu propósito? “Proporcionar uma plataforma de alta qualidade e conveniente para o intercâmbio e a cooperação entre produtores e investidores das três regiões, criar oportunidades e pontes para investimento e cooperação na área do cinema, estimular talentos neste campo e promover o desenvolvimento da indústria cinematográfica” dos territórios envolvidos, esclarece o IC, em comunicado.

Na mesma nota, o organismo que tutela a política cultural local, explica, que, após a recolha de projectos, os candidatos recomendados, terão a possibilidade de participar na feira e interagir com investidores de Macau, Hong Kong e Guangdong. As edições anteriores do evento “contaram com a participação de 111 projectos de produtores cinematográficos e de cerca de 210 representantes de investidores”, refere o IC, que assinala ainda que alguns cineastas locais que participaram, “obtiveram contratos de realização e apoio financeiro do exterior para filmagem”.

O organismo alinha, por fim, as regras a que estão sujeitos os interessados. “Cada candidato só poderá apresentar uma candidatura (com produção ainda incompleta)”. Estes “devem ser realizadores dos projectos que apresentam e devem ter realizado filmes de ficção previamente exibidos ao público, com a duração de pelo menos 20 minutos”. A selecção de projectos caberá a um júri constituído por profissionais da indústria cinematográfica, que “seleccionará no máximo 10 projectos recomendados de acordo com os seguintes critérios de avaliação: criatividade do argumento, experiência e capacidade executiva do candidato, experiência e capacidade de execução do produtor e da empresa produtora, bem como razoabilidade do orçamento”. Na edição de 2017 foram seleccionados nove projectos, assinados por Vong Tin Leong, Long Wai I, Wong Kong Po, Tong Ka Chun, Ieong Lek On, Lou Ka Hou, Fernando Manuel Nunes dos Santos Eloy, Vincent Hoi e Wong Teng Teng.

Os formulários de candidatura estão disponíveis nas páginas electrónicas do IC e das Indústrias Culturais e Criativas de Macau. Os mesmos devem ser entregues no Departamento de Promoção das Indústrias Culturais e Criativas, no edifício do IC, na Praça do Tap Siac.