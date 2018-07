Dois anos de suspensão para taxista que agrediu passageiro

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) suspendeu por dois anos a licença de um taxista com problemas mentais que agrediu um passageiro por causa de três patacas. A pena é leve demais, diz um grupo de passageiros, mas a maior associação de taxistas defende uma segunda oportunidade.

Vítor Quintã

À terceira condenação foi de vez. Um taxista viu a licença suspensa por dois anos após ter enviado para o hospital, com graves fracturas na cara, um passageiro que se recusou a pagar uma sobretaxa de bagagem de apenas três patacas. O veredicto do TSI de 14 de Junho, mas apenas divulgado ontem, revela ainda que o agressor pôde continuar a conduzir, mesmo depois de duas condenações prévias, por ofensa à integridade física e insultos, e apesar de ter deixado de tomar medicação para problemas mentais.

O caso remonta a 2012, mas apenas chegou aos tribunais em Novembro de 2016. Tudo começou quando o passageiro decidiu não colocar na bagageira do táxi uma mala de pequenas dimensões que trazia consigo – algo que implicaria uma sobretaxa de três patacas. Ainda assim, quando o veículo chegou ao destino, o taxista exigiu o pagamento das três patacas extra. O passageiro recusou e ameaçou chamar a polícia, refere a sentença.

Segundo o Tribunal Judicial de Base (TJB), foi então que o taxista partiu para os insultos e rapidamente passou à agressão física, tendo atingido o passageiro com socos no rosto. A violência só acabou com a intervenção de um agente das forças de segurança. A vítima acabou por ter de passar 15 dias no hospital com fracturas no ouvido, nariz e maxilar.

O residente foi condenado na primeira instância por ofensa simples à integridade física a nove meses de prisão, suspensa durante três anos. O Ministério Público não concordou com a pena e recorreu para o TSI, pedindo também a suspensão da licença para conduzir um táxi. Já a defesa pediu uma punição mais leve, alegando que o acusado não tinha errado ao tentar cobrar a sobretaxa pela bagagem.

Mas os juízes da segunda instância rejeitaram as pretensões, sublinhando que “o dano causado à vítima é completamente desproporcional” ao valor em disputa, apenas três patacas. No final, o tribunal aceitou a suspensão, admitindo temer que “haja o risco de cometer novas infracções do mesmo género”. Isto porque o taxista já tinha sido condenado por duas vezes por ofensa agravada à integridade física e por insultos relacionados com um caso de cobrança abusiva. Ambos os casos envolveram funcionários públicos em serviço, possivelmente da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. “Isto não é um perigo imaginado”, refere a sentença.

Crime e castigo

“É bom ver um tribunal a suspender a licença de um taxista que se comportou de forma tão errada”, disse ao PONTO FINAL o presidente da Associação dos Passageiros de Táxis de Macau. “Mas dois anos parece-me algo brando para alguém que atirou com alguém para o hospital por duas semanas”, defendeu Andrew Scott.

Já a Associação de Auxílio Mútuo de Condutores de Táxi acredita que ficar afastado do volante por dois anos é punição suficiente. Também a defesa do residente tinha sublinhado que o homem, que concluiu apenas o ensino primário, não tem outra fonte de rendimento senão o táxi para sobreviver e ajudar os pais, já reformados.

Mas Andrew Scott defende que deveria ser possível impedir taxistas que cometeram infracções muito graves de voltar a conduzir profissionalmente. “Temos isso no que toca a outras profissões de grande responsabilidade, como sejam aqueles que lidam com crianças. O taxista é responsável pelas vidas dos passageiros”, sublinhou o activista.

A Assembleia Legislativa está actualmente a discutir a revisão do regime jurídico do transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer, que pretende impedir os taxistas com antecedentes criminais graves de exercerem a actividade. Na semana passada, 1.700 motoristas entregaram uma petição aos deputados a criticar a proposta, acusando o Governo de “discriminação e preconceito”.

Também o presidente da Associação de Auxílio Mútuo de Condutores de Táxi acredita que os condutores apanhados em infracções merecem uma segunda oportunidade. “Uma coisa é a lei, agora os taxistas são pessoas como outras quaisquer, todos cometemos erros”, disse ao PONTO FINAL Tony Kuok Leong Son. O dirigente defendeu ainda que os residentes “sabem que apenas um pequeno número de taxistas são um problema e que a maioria respeita a lei”.

Problemas mentais

O veredicto do TSI revela também que o taxista já tinha sido diagnosticado como tendo problemas mentais, sobretudo “dificuldade em gerir as emoções”. Apesar de estar a ser acompanhado pelo Instituto de Acção Social, na altura da agressão o homem tinha deixado de tomar a medicação que lhe tinha sido prescrita.

Uma situação preocupante, admite Andrew Scott. “Os taxistas estão numa posição de grande responsabilidade no seio da comunidade, e por isso esta pessoa não deveria poder conduzir um táxi, sobretudo tendo em conta que os taxistas podem fechar os passageiros dentro do veículo”, sublinhou o activista.

Em Maio passado a Polícia de Segurança Pública deteve um taxista acusado de trancar uma turista de Taiwan dentro do veículo, após ela se ter recusado a pagar 100 patacas em vez das 19 patacas marcadas no taxímetro. A polícia revelou na altura que o residente tinha acumulado 85 infracções, desde cobrança abusiva a recusa de passageiros, em apenas dois anos.

“Tudo isto só demonstra a necessidade de haver um processo mais rigoroso de licenciamento” dos condutores, defende Andrew Scott. Ele relembra que a Associação dos Passageiros de Táxis de Macau tem vindo a sugerir que os taxistas sejam submetidos a exames todos os anos de forma a poderem renovar a licença.