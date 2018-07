Compradores do Pearl Horizon avançam para acção judicial contra o Governo

A maioria dos mais de mil membros da Associação dos Compradores do Pearl Horizon tenciona avançar com uma acção judicial colectiva contra o Governo “por má administração”, de acordo com Kou Meng Pok, presidente da mesma associação.

Stacey Qiao

Kou Meng Pok, presidente da Associação dos Compradores do Pearl Horizon, enviou ontem uma mensagem aos jornalistas sobre uma conferência de imprensa que se realizará este sábado, na qual vai anunciar o plano dos compradores do Pearl Horizon de “apresentar uma acção judicial colectiva contra o Governo por má administração”. Centenas de compradores já apresentaram as informações necessárias aos advogados e outros irão juntar-se ao processo, disse Kou ao PONTO FINAL.

Kou referiu ainda ao PONTO FINAL que os compradores querem processar o Executivo porque “o Governo é a causa da nossa miséria”. Especificamente, “o Governo falhou em supervisionar o promotor – Polytex Corporation Ltd. – e em não pressionar para que a construção terminasse a tempo”.

Os compradores ficaram também insatisfeitos com a Polytex, sublinhando que apenas podiam receber o reembolso por prestações dentro de um ano, ou um desconto “insignificante” de 15% na compra de outra propriedade da Polytex, de acordo com a mais recente proposta de reembolso do promotor. Mas optaram por processar o Governo, em vez do promotor, porque “apenas assim podemos ter uma solução substancial para o problema – o terreno”. Nós queremos ter as nossas propriedades de acordo com os planos de construção e contratos originais”, explicou Kou.

Kou chamou a Polytex a “destacar-se e explicar as suas acções em todo o processo”, especialmente no que diz respeito às afirmações do Governo de que “a Polytex falhou em cooperar com as autoridades, resultando assim no actual problema”. “Se eles não vierem cá para fora estão a cometer uma injustiça para connosco”.

O homem que comprou as unidades pré-venda antes da nova Lei de Terras ficou também indignado com a “carta de rendição” que a Polytex enviou ao Governo em Agosto de 2014, numa tentativa de estender a concessão do terreno. Na carta, a Polytex prometia não exigir compensações ao Governo, mesmo que o pedido de extensão fosse recusado. “Na altura, nós, os compradores, não tínhamos nenhuma ideia do acordo secreto entre a Polytex e o Governo; eles enganaram-nos e a toda a sociedade”.

Questionado quanto ao número de queixosos na acção judicial contra o Governo, Kou disse que “a esmagadora maioria dos membros da associação vai processar e a primeira leva tem entre 300 a 500 compradores”. Agora, os compradores estão a enviar os seus contratos de compra reconhecidos por notários, recibos do imposto do selo, registos de propriedade e outras provas para o escritório de advogados, que Kou não quis nomear. “Os advogados já estão a trabalhar no processo. Nós estamos a juntar forças para o processo”, disse Kou emocionadamente.

Kou considerou que a decisão do tribunal em permitir ao Governo invalidar a concessão do terreno é “errada e injusta”. “O Governo tramou-nos”, comentou Kou, “e deve ser corrigido”.

Há uns dias, Kou partilhou na sua página de WeChat uma declaração do juiz Fong Man Chong num acórdão do Tribunal de Segunda Instância. O litígio, semelhante ao caso do Pearl Horizon, era entre o Governo, que queria invalidar as concessões de terrenos, e as concessionárias, que falharam em desenvolver o terreno no prazo de 25 anos. O tribunal decidiu a favor do Governo mas o juiz Fong incluiu uma declaração de 28 páginas no veredicto para expressar a sua objecção. “O Governo também tem culpa”, escreveu o juiz, “por ter violado o princípio da decisão e o princípio da boa fé”. Kou Meng Pok comentou na sua publicação que “se todos os juízes de Macau fossem como o juiz Fong, a tragédia do Pearl Horizon nunca teria acontecido”.