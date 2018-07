Au Kam San pede transparência nas nomeações do Governo para fundações e comités consultivos

Preocupado que a nomeação de membros para as fundações e organizações consultivas se torne numa espécie de favor político, o deputado Au Kam San exigiu que o Governo divulgue publicamente os critérios de selecção.

Stacey Qiao

O deputado Au Kam San chamou a atenção para a opacidade do Governo na nomeação de membros das organizações consultivas e fundações, numa interpelação escrita, e defendeu que o Governo deve clarificar os critérios de selecção para prevenir que as nomeações se transformem numa “divisão de recompensas das grandes famílias, numa recompensa para actividades políticas ou na atribuição de votos em grupos de interesse”.

Au criticou primeiro o “efeito limitado” dos mais de 40 corpos consultivos em Macau e argumentou que os padrões de nomeação dos membros “nunca foram tornados públicos”. “É sobre experiência, afiliação a certas sociedades, contexto familiar ou apenas conexões familiares?”, questionou o deputado, sublinhando que a qualidade dos membros “varia consideravelmente”.

De acordo com o website do Governo, existem actualmente 44 organizações consultivas em Macau, sob a administração do Chefe do Executivo, da secretária para a Administração e Justiça, do secretário para a Economia e Finanças, do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e do secretário para os Transportes e Obras Públicas, respectivamente.

O deputado continuou ao dizer que, para além dos órgãos consultivos, um grande número de fundações têm o mesmo problema. Au apontou o exemplo do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia (FDCT) e da Fundação Macau. O FDCT atribui subsídios para financiar projectos de investigação científica, o que, normalmente, exigiria que os seus membros fossem especialistas ou, pelo menos, profissionais da área. Contudo, uma consulta à actual composição do FDCT é suficiente para detectar o problema: a maioria do membros vêm de grandes famílias ou sociedades poderosas e “não estão nem perto da ciência e tecnologia”. Quanto à Fundação Macau, que Au chamou de “cofre privado do Governo de Macau”, aos critérios de nomeação também falta transparência e “o público têm o direito de saber como são seleccionadas as pessoas que determinam a utilização dos fundos públicos”.

Um caso foi especificamente mencionado na interpelação escrita enquanto prova do problema: um membro de longa data da fundação alegadamente agrediu um segurança e danificou o sistema de videovigilância simplesmente porque o guarda não lhe abriu a porta. O deputado expressou o seu profundo desagrado: “É verdade que mesmo que as pessoas sejam loucas, mentalmente perturbadas ou emocionalmente instáveis, ou com tendências para a violência podem continuar a ser membros de fundações financiadas pelo Governo desde que a sua família ou sociedade seja suficientemente poderosa?”.

“As pessoas que vivem em Macau há tempo suficiente podem facilmente ver que a maioria dos nomeados têm ou um contexto familiar destacado ou vêm de sociedades poderosas”, escreveu Au, “e eles são parte de uma aliança do poder, partilhando o poder político da RAEM”. Mas a opacidade não pode continuar, insistiu o deputado, “uma vez que as nomeações não afectam apenas a utilização do dinheiro público, mas também influenciam as políticas do Governo até um certo ponto”.