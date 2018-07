Arquitectos apoiam classificação do Edifício Rainha D. Leonor

Vários arquitectos ouvidos pelo PONTO FINAL defendem a classificação do Edifício Rainha D. Leonor, cuja intenção de demolição foi assumida pela Santa Casa da Misericórdia a este jornal. Apenas Carlos Marreiros afirmou ser contra a classificação, por considerar que este procedimento impediria o desenvolvimento do terreno.

Catarina Vila Nova

A localização no contexto do centro histórico, os traços modernistas evocativos de Le Corbusier e a possibilidade da sua substituição por um edifício construído em altura, foram os argumentos apresentados por quatro arquitectos ao PONTO FINAL em defesa da classificação do Edifício Rainha D. Leonor. Apenas Carlos Marreiros afirmou ser contra a classificação da torre habitacional, localizada no cruzamento da Avenida D. João IV com a Avenida do Infante D. Henrique, por considerar que as mutações ocorridas no tecido urbano desde a década de 60 desproveram o imóvel da sua importância. A planta de condições urbanísticas do Edifício Rainha D. Leonor será discutida amanhã, no Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU), e ainda esta semana a Docomomo Macau deverá avançar com um pedido de classificação junto do Instituto Cultural (IC).

Para Maria José de Freitas, a importância do Edifício Rainha D. Leonor, propriedade da Santa Casa de Misericórdia (SCM), está relacionada com a sua ligação ao centro histórico, por considerar que o imóvel está localizado numa zona de transição para o tecido urbano. “Este edifício não deve ser visto apenas ‘per si’ mas deve ser visto no todo da cidade a que pertence e, principalmente, neste caso insere-se numa zona periférica ao centro histórico e, como tal, deve respeitar os corredores visuais”, defendeu a arquitecta. Neste sentido, a também membro do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, aponta que, naquele local, não devem ser construídos edifícios em altura “porque iam, de alguma forma, estrangular o centro histórico”.

A questão da construção em altura foi também a preocupação de Bruno Soares, uma vez que, “como o terreno é relativamente pequeno, qualquer coisa que se vai construir ali há-de ser relativamente alta com pouca capacidade de estacionamento”. “Vai criar uma série de problemas posteriormente que não interessam muito à cidade neste momento”, alertou. Para o arquitecto, o Edifício Rainha D. Leonor é digno de classificação por conter características únicas em Macau. “É constituído por unidades duplex muito características dos anos 60 e de galeria aberta, coisa que não é normal em Macau. Além disso, foi construído numa época em que o que se via em Macau era completamente diferente”, defendeu.

“EM QUALQUER CIDADE CIVILIZADA ESTE EDIFÍCIO SERIA RECUPERADO”

João Palla defende ser “absolutamente crucial manter os edifícios que ainda marcam uma época”, e atira que, “em qualquer cidade civilizada este edifício seria recuperado e colocado nos guias de arquitectura”. Para o arquitecto, o Edifício Rainha D. Leonor é um reflexo de um “gesto moderno de olhar para a vida que se desejava moderna na Macau do pós-guerra”, e também um símbolo da “vontade de igualar com Hong Kong”. Quanto às características do imóvel, Palla destaca o facto de ser um edifício de habitação em duplex com acessos verticais e em galeria, depurado e de linhas simples e que “outrora marcou a verticalidade da frente ribeirinha de Macau”.

Por sua vez, Mário Duque aponta que “o Edifício Rainha D. Leonor não é mais do que o modelo das unidades habitacionais do Corbusier”, considerado um dos pioneiros da arquitectura modernista. “Não é exactamente uma reprodução mas corresponde às mesmas preocupações e às mesmas propostas funcionalistas. Há todo um conjunto de situações que são semelhantes e vão inclusivamente ao pormenor das guardas das janelas que são iguais às unidades habitacionais do Corbusier”, afirmou o arquitecto, frisando que este edifício é “provavelmente o único que temos em Macau com essas características”.

CLASSIFICAÇÃO NÃO DEVE IMPEDIR DESENVOLVIMENTO DO TERRENO, DEFENDE MARREIROS

Apesar de considerar que o Edifício Rainha D. Leonor é representativo do movimento modernista e que, na década de 60, “marcava claramente o início da evolução da cidade”, Carlos Marreiros defende que “ele perdeu a leitura que tinha quando foi construído”. “Provavelmente já não merece ser classificado porque, ‘per si’, perdeu importância enquanto elemento importante no perfil da cidade. Em termos urbanos já não tem valor nenhum na leitura da cidade, porquanto já não se vê”, apontou o arquitecto.

Quanto à intenção da SCM, assumida pelo provedor a este jornal (ver caixa na mesma página), de demolir o imóvel, Carlos Marreiros disse não se opor. “O edifício, neste momento, não apresenta nenhum perigo, mas já está muito degradado e a entidade patronal considera quase insustentável continuar a praticar as rendas que pratica e a gastar muito dinheiro na manutenção só corrente do edifício”, apontou o também antigo provedor da SCM. “O edifício tem muita importância, mas ao ponto de o classificar e impedir que a Irmandade faça um desenvolvimento naquele local já não me parece tão viável”, reiterou.

“A SANTA CASA TEM QUE TER RECEITAS PARA COBRIR OUTRAS DESPESAS”

Em declarações ao PONTO FINAL, António José de Freitas, provedor da Santa Casa da Misericórdia (SCM), admitiu a intenção de demolir o Edifício Rainha D. Leonor, alegando questões de segurança e rentabilidade. “Primeiro é porque, no entender da Santa Casa, há a questão da segurança. Segundo aspecto é porque o prédio acarreta grandes encargos para a Santa Casa. O que a gente recebe não compensa porque estamos a arrendar os apartamentos a uma média de 3.500 patacas”, justificou.

António José de Freitas confirmou a este jornal que os 24 apartamentos estão todos ocupados, mas não quis revelar os gastos mensais da instituição com a manutenção do edifício. “Isso é uma gestão interna da Santa Casa, eu não tenho que dizer ou justificar ao público quanto é que a Santa Casa recebe de renda e quanto pagou pelas obras”, argumentou. Mas o valor das rendas não é suficiente para cobrir os custos de manutenção? “Não digo que não seja suficiente, mas a Santa Casa tem que ter receitas para cobrir outras despesas”, respondeu o responsável.

Questionado quanto às obras de manutenção realizadas pela Santa Casa, desde que o terreno foi cedido, a título gratuito, pela Administração portuguesa, Freitas enumerou a “canalização da água, rede de esgotos, infiltrações, queda de reboco” e a remoção, há cinco anos, de um dos elevadores que não funcionava há três décadas.

António José de Freitas confirmou a este jornal que nenhuma das 24 famílias que habita o Edifício Rainha D. Leonor foi informada da intenção da Santa Casa de demolir o imóvel. “Ninguém foi informado de nada porque há apenas uma intenção”, declarou o responsável. O provedor da SCM afirmou também que, a demolir-se o edifício, o terreno irá manter a sua finalidade social.