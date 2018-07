TSI mantém decisões do Chefe do Executivo que determinaram reversão de terrenos

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) proferiu mais três acórdãos em três recursos contenciosos das decisões do Chefe do Executivo que declararam a caducidade da concessão de terrenos, interpostos pelas suas concessionárias. Num dos processos, o terreno em causa é designado por lote «SE», situado na ilha de Coloane, na zona industrial de Seac Pai Van, do qual é concessionária a Companhia de Desenvolvimento Imobiliário Hou Lei, Limitada. O terreno foi concedido em 1991, sendo o prazo de aproveitamento de 30meses e o prazo de concessão de 25 anos. Num outro processo, o terreno em causa é situado na ilha de Coloane, no gaveto das Estradas da Barragem de Ká-Hó e Nossa Senhora de Ká-Hó, do qual é concessionária a Companhia de Investimento e Artesanato de Porcelana Novo Macau. O terreno foi concedido em 1990, sendo o prazo de aproveitamento de 24 meses e o prazo de concessão de 25 anos.

No último processo, o terreno em causa é situado na ilha da Taipa, na Baía do Pac On (Sul), do qual é concessionária a Companhia de Investimentos Polaris, Limitada. O terreno foi concedido em 1990, sendo o prazo de concessão de 25 anos e o prazo global de aproveitamento até 26 de Dezembro de 2002.

Para os primeiros dois casos, o Chui Sai On declarou a caducidade da concessão por termo do prazo de concessão de 25 anos sem que esta se tornasse definitiva, em 2017, enquanto que em relação terceiro terreno foi em 2016.

As três concessionárias interpuseram recursos contenciosos de anulação para o TSI. Indicouo Tribunal Colectivo que, nestes três casos, uma vez que as concessionárias não concluíram o aproveitamento do terreno até ao termo do prazo de concessão de 25 anos, e as concessões provisórias do terreno não se podiam tornar em definitivas, o Chefe do Executivo está obrigado, nos termos da nova Lei de Terras, a declarar a caducidade, por isso, a questão quanto à culpa das concessionárias por incumprimento de aproveitamento de terreno não é relevante. Nestes termos, o Tribunal Colectivo negou-lhes provimento e manteve as decisões do Chefe do Executivo. C.A.