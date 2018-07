Sulu Sou exige tratamento justo dos funcionários em instituições privadas

Numa interpelação escrita, remetida ao Executivo, o recém-reintegrado deputado Sulu Sou pediu que as instituições privadas tratassem os seus funcionários de forma justa e instou o Governo a lidar com o desequilíbrio entre instituições médicas públicas e privadas.

As preocupações foram causadas pela recente notícia de que o hospital Kiang Wu obrigou os seus enfermeiros que desejam candidatar-se a vagas no Centro Hospitalar Conde de São Januário a se demitirem primeiro. O Kiang Wu publicou um comunicado mais tarde, onde explica que a acção era apenas para garantir a devoção da sua equipa. O hospital também se queixou da “da vaga de demissões sempre que o hospital do Governo recruta”.

O legislador reconheceu o impacto que o recrutamento do Governo tem sobre as instituições médicas privadas em termos de qualidade do serviço e a estabilidade e moral da equipa, mas também assinalou que o Hospital Kiang Wu recebeu anualmente, nos últimos três anos, mais de 600 milhões de patacas do Executivo, o que o torna também responsável pela revisão da remuneração, tratamento e carga de trabalho dos seus funcionários. “Se o subsídio do Governo realmente beneficia o pessoal da linha de frente”, argumentou Sou, “é crucial para a operação saudável do hospital privado”.

Sou pediu ao Governo medidas concretas para equilibrar a distribuição de recursos entre hospitais públicos e privados e para mecanismos de supervisão, para estipular que uma certa proporção do subsídio do Governo deva ser usada nos salários e no fundo de previdência do pessoal em hospitais privados. Além da alocação de recursos, o deputado acredita que o Governo também tem um papel a desempenhar no apoio a instituições médicas privadas, especialmente clínicas comunitárias, de modo a encaminhar pacientes do sobrecarregado hospital público.

Sulu Sou também criticou o que diz ser a acção “inaceitável” do Kiang Wu, dizendo que isso prejudica os direitos dos trabalhadores estipulados na Lei das Relações de Trabalho, e também viola as disposições do Artigo 35º da Lei Básica sobre a liberdade de escolha de profissão e emprego. O argumento ecoa com a declaração do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, no sábado. Alexis Tam enfatizou que “todas as pessoas que se candidatam a cargos no Governo são protegidas por lei e os seus interesses legais não devem ser ameaçados”. S.Q.