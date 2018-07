SMG prevêem continuação das inundações para hoje

As inundações no Porto Interior deverão persistir durante o dia hoje, confirmaram os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) ao PONTO FINAL. Para hoje, os SMG esperam uma situação “semelhante” à de ontem, dia em que o nível da água subiu até aos 40 centímetros no Porto Interior durante a parte da manhã. Segundo informações disponibilizadas no site dos SMG, “devido à maré astronómica ocorrerá uma ligeira inundação na área do Porto Interior, das 9 horas às 14 horas”.

Segundo explicaram os SMG, no sábado, o Porto Interior registou inundações acima dos 50 centímetros, devido à “co-influência de fortes ventos de leste e da maré astronómica”. O sinal de ventos fortes de monção (bola preta) manteve-se em vigor durante o dia de ontem, não tendo sido possível confirmar se a mesma situação irá continuar durante o dia de hoje. A manter-se, os SMG recomendam que os condutores de motociclos e ciclomotores utilizem a via reservada a motociclos e ciclomotores da Ponte Sai Van para deslocações entre Macau e Taipa.

Para hoje, os SMG prevêem céu muito nublado com aguaceiros ocasionais e períodos dispersos de trovoada. A temperatura deverá oscilar entre os 24°de mínima e os 30°de máxima, com a humidade a variar entre os 75 e os 98%. Até ao final da semana a população poderá esperar céu muito nublado com aguaceiros ocasionais e períodos dispersos de trovoada. A temperatura deverá aumentar gradualmente até ao final da semana, podendo atingir os 32° de máxima. Já a humidade deverá oscilar entre os 65 e os 98%. C.V.N.