Lei Chan U quer saber o uso que o IC vai dar aos livros contaminados por excrementos

O deputado Lei Chan U interpelou o Governo em relação ao tratamento que tenciona dar aos livros danificados e contaminados nas bibliotecas públicas. Numa interpelação escrita com data de ontem, 15 de Julho, o deputado cita o relatório do Comissariado da Auditoria (CA) relativo à “Gestão do acervo bibliográfico da rede de bibliotecas públicas”. Os resultados da auditoria revelaram que, até ao fim de Maio de 2017, existiam cerca de 100 mil documentos “registados, mas não catalogados ou em vias de arrumação”. A maioria encontrava-se nesse estado há mais de cinco anos, havendo alguns que se encontravam na referida situação há mais de 17 anos.

O CA também notou que havia um problema de má gestão, já que os livros estavam armazenados em ambiente mal higienizado, e “não havia garantia se esses livros poderiam ser usados ​​novamente”, diz Lei Chan U.

Em resposta ao relatório de auditoria, o Instituto Cultural (IC) disse que, depois de uma avaliação do seu trabalho, havia concluído o processo de catalogação de quase 70 mil dos 100 mil títulos do acervo que se encontravam registados, mas não catalogados, os quais já se encontram disponíveis para empréstimo e leitura. O IC previa a conclusão da catalogação e a disponibilização dos restantes 30 mil títulos ainda em 2018. No entanto, “o IC não explicou como lidará com os livros contaminados por excrementos de ratos e baratas”, alerta o deputado.

Daí que, preocupado com a saúde pública e o direito das pessoas à informação, o deputado exige saber quantos dos cerca de 100 mil documentos “registados mas não catalogados ou em vias de arrumação” não podem ser usados ​​devido a um armazenamento inadequado.

O deputado quer saber também se o IC tenciona disponibilizar para uso do público os livros contaminados ou se vai reutilizá-los após o tratamento. Caso assim seja, “que medidas sanitárias e preventivas o Governo vai tomar para garantir a saúde dos funcionários das bibliotecas e dos leitores”, questiona o deputado, lembrando que os excrementos de ratos e baratas são dos principais vectores de doenças infecciosas. C.A. com S.Q.