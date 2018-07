Índice de Preços Turísticos sobe 2,78% em termos anuais

O Índice de Preços Turísticos (IPT) foi de 129,86 no segundo trimestre de 2018, mais 2,78% em termos anuais, indicam os Serviços de Estatísticas e Censos. Este crescimento deveu-se principalmente à ascensão de preços do alojamento em hotéis; dos serviços de restauração; das tarifas dos autocarros; dos pastéis e doces, bem como dos bilhetes de avião.

Entre as várias secções de bens e serviços, os índices de preços das secções alojamento, transportes e comunicações e produtos alimentares, bebidas alcoólicas e tabaco aumentaram 7,05%, 6,30% e 4,25%, respectivamente, face ao segundo trimestre de 2017.

No segundo trimestre de 2018, o IPT diminuiu 5,17%, quando comparado com o trimestre precedente. Os índices de preços das secções alojamento e transportes e comunicações decresceram 22,60% e 3,51%, respectivamente, em termos trimestrais, devido à redução de preços dos quartos de hotéis e dos bilhetes de avião, verificada após as festividades do Ano Novo Lunar. Por oposição, o índice de preços da secção vestuário e calçado cresceu 2,10%, graças ao lançamento de vestuário e calçado de Verão.

O IPT médio dos quatro trimestres terminados no trimestre de referência, em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores, ascendeu 4,21%, registando-se os maiores acréscimos nos índices de preços das secções alojamento (+14,12%) e transportes e comunicações (+4,87%). Em contrapartida, o índice de preços da secção vestuário e calçado diminuiu 1,81%. No primeiro semestre de 2018 o IPT aumentou 4,48% em termos anuais, salientando-se que os índices de preços das secções alojamento e transportes e comunicações subiram 13,64% e 6,44%, respectivamente.

O IPT reflecte a variação de preços dos bens e serviços adquiridos pelos visitantes em Macau, enquanto que as secções do IPT de bens e serviços baseiam-se na estrutura de consumo dos visitantes. C.A.