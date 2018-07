Consulado encerra projecto diplomático-desportivo na Tailândia

A equipa de futebol do Consulado disputou sábado o Torneio Internacional de Banguecoque com a Selecção de Veteranos (sub-45) da Tailândia, com quem perdeu por 5-1 numa partida disputada na capital tailandesa.

Segundo o capitão de equipa e futuro embaixador em Darkar, Vítor Sereno, esta partida culminou um “inédito projecto diplomático-desportivo que começou em 2013”, que arrancou na quarta divisão, na qual a equipa se sagrou campeã, e terminou este ano, com um quinto lugar na segunda divisão do campeonato de futebol de Macau.

Durante a visita a Banguecoque, os atletas e respectiva delegação do Consulado foram ainda recebidos pelo Embaixador de Portugal no Reino da Tailândia, Francisco Vaz Patto, na residência oficial, a quem ofereceram uma camisola oficial assinada pelo plantel.