“Compete a cada dirigente saber defender e desenvolver mais a liberdade académica”

Lei Heong Iok prepara-se para deixar o Instituto Politécnico de Macau (IPM) no final do próximo mês, ao fim de quase duas décadas ao comando da instituição. Em entrevista ao PONTO FINAL, o presidente revelou os cursos de mestrado que o IPM se prepara para abrir já em Setembro, enquanto faz uma retrospectiva da evolução do instituto.

Texto: Catarina Vila Nova

Fotografia: Eduardo Martins

Assumiu a presidência do Instituto Politécnico de Macau (IPM) no ano da transferência de soberania, tinha a instituição oito anos. Desde então, Lei Heong Iok concentrou num só campus as seis escolas superiores, criou um modelo de ensino vocacionado para os jovens graduados do ensino secundário e alargou a oferta formativa, empurrado pelas políticas nacionais e do Governo de Macau. A abertura ao interior da China, seu principal mercado, fez-se, explica, pela necessidade de reerguer um instituto quase moribundo, que se mantinha de pé com um curso. Hoje, o IPM é o eixo central de uma rede de universidades chinesas que ensinam português e a ponte, defende o presidente, entre Portugal e o interior da China. Ao ouvir a pergunta: “O que ficou por fazer?”, Lei Heong Iok deixa escapar um longo suspiro e olha demoradamente pela janela do seu escritório. Denota-se na resposta a vontade de ficar, contrariada pela necessidade de passar o testemunho às “jovens gerações”. Após a reforma, aguarda-o a filha e os dois netos, mas a ligação ao IPM dificilmente se quebrará a partir de 1 de Setembro. Em entrevista ao PONTO FINAL, assume a vontade de continuar a ensinar português, motivação que o levou a escolher Macau em vez de Pequim, na década de 80, e revelou os vários cursos de mestrado que a instituição se prepara para abrir, já no próximo ano lectivo.

Está prestes a sair do IPM, instituição que liderou durante quase 20 anos, praticamente desde a sua criação. Como era o IPM que o recebeu em 1996?

Quando fui nomeado como presidente do Instituto Politécnico de Macau, o IPM ainda não tinha este campus. Era composto por seis escolas que funcionavam em sítios diferentes da cidade. Por exemplo, a Escola de Artes funcionou num prédio alugado que pertencia a um empresário de Macau, e a Escola de Línguas e Tradução funcionou noutro prédio, na Avenida Horta e Costa. Eram unidades dispersas, espalhadas pela cidade. Nessa altura, esta instituição oferecia, em particular, cursos de bacharelato de três anos. Oferecia também vários cursos de curta duração, mas quase todos funcionavam, quando eu tomei posse, à noite. Por outras palavras, não havia graduados das escolas secundárias, eram quase todos da função pública, das empresas, de outros serviços.

Pessoas que já estavam no mercado de trabalho.

Sim, exactamente. E era assim uma escola, digamos, não era bem como a Universidade de Lisboa ou como Coimbra. Mesmo em Macau até chamaram ao IPM o parente pobre da Universidade de Macau.

Ao operar estas mudanças desde que tomou posse como presidente – a concentração em apenas um campus, a criação de cursos diurnos e um modelo mais vocacionado para os jovens que completam o secundário – teve em mente o modelo de educação português?

Exactamente. Aprendemos muito com o modelo dos politécnicos de Portugal. De facto, o Instituto Politécnico de Macau foi criado ao estilo português e, desde o início, o IPM também era parte do Conselho Coordenador dos Politécnicos Portugueses. O IPM tinha, quando eu tomei posse, muito apoio por parte dos politécnicos irmãos e irmãs. Depois da transferência [de soberania], o IPM continuou essa ligação com Portugal, concretamente com os politécnicos. Continuou, até hoje, como membro convidado do Conselho Coordenador. Eu sempre digo e defendo que Portugal é a fonte e a origem do IPM. Hoje em dia, para além de actividades regulares temos vários cursos em cooperação de mestrado e doutoramento. Começámos a cooperação com Coimbra e até convidámos vários professores para virem aqui leccionar ou chefiar. Gostaria assim de destacar o professor Carlos André, que tem sido o director do nosso Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa.

Um dos trabalhos que tem vindo a desenvolver em conjunto com o professor Carlos André é a criação de uma rede de universidades chinesas que ensinam português. Qual é a importância da criação desta rede?

Aquando da entrega do poder de Macau à China houve uma quebra de candidatos ao nosso curso de português. Nessa altura, se a minha memória não me falha, não chegavam a 10. Para abrir uma turma já era difícil, então, tínhamos de abrir o IPM à Grande China porque a China, nessa altura, já tinha ensino de português em Pequim e Xangai. Eles começaram a mandar estudantes para o nosso instituto e, mais importante, era uma decisão do Governo Central de Pequim. Eles anunciaram a criação do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Isso eu penso que foi fundamental para essa viragem. Como o Governo Central definiu a criação deste fórum, pouco a pouco, o Governo da RAEM, no sentido de corresponder a esta necessidade política nacional, também começou a dar mais atenção e importância e a investir mais no ensino de língua e cultura portuguesa. Nesta vanguarda, o IPM começou, por um lado, a abrir-se mais ao interior da China e, por outro lado, fomos a Portugal. Eu mandei colegas à Universidade do Minho, à Universidade de Lisboa e, em particular, ao Politécnico de Leiria e, de Leiria, veio o professor Luciano de Almeida. No ano de 2005, subitamente bateu-me à porta e disse: “Professor Lei, nós, Politécnico de Leiria, queremos, em cooperação com o IPM, criar um curso de Tradução Português-Chinês Chinês-Português”. Nessa altura, havia essa vontade do IPM, mas não sabia com quem iria colaborar. E, assim, o Luciano de Almeida chegou, falamos de cooperação e, imediatamente, ele regressou a Portugal e anunciou a criação do curso em Leiria. Assim, essas vontades semelhantes ou iguais de Portugal e de Pequim vêm criar mais oportunidades para Macau. Ou, por outras palavras, os interesses da língua e cultura portuguesa em Macau vêm aumentando como se fosse uma bola de neve.

O ensino da língua portuguesa foi o principal foco do IPM nestes últimos 20 anos em que esteve à frente da instituição. Considera que as outras áreas de ensino tiveram a devida atenção?

Até 1999 o IPM só tinha um curso cuja língua veicular era o português, era Tradução Português-Chinês Chinês-Português. E outro curso que estava quase em extinção era o de Administração Pública. Havia tão poucos candidatos, mantinha-se só uma pequena parte em português e a maior parte era em chinês.

A pouca procura no curso de Administração Pública deveu-se também à iminente transferência de soberania?

Sim, e depois começaram a sentir-se essas consequências. Diminuição de candidatos, não só para o curso de Tradução, para o curso de Administração Pública era ainda pior. Só restava quase um curso. Conforme a abertura desse fórum e o cada vez maior interesse pela língua e cultura portuguesa, nós decidimos oportunamente criar mais cursos. Primeiro, para corresponder ao Fórum de Cooperação Económica e Comercial criámos o curso de Relações Económicas e Comerciais. Depois, criámos mais um curso de Português, no sentido de preparar docentes, porque só assim estamos a planear para o futuro. Em Macau sempre se sentiu grande falta de docentes de português. Saber ensinar estudantes de origem chinesa era uma grande lacuna. Outro curso foi o curso de chinês como língua estrangeira, especialmente ‘tailor-made’ para os portugueses, brasileiros ou lusófonos virem aqui aprender chinês. Sempre defendi que essa plataforma deve ser bilateral, em vez de ser só para chineses aprenderem português, deve ser para os portugueses, brasileiros, africanos aprenderem língua e cultura chinesa e, depois, entrarem na Grande China.

Ao fim de 19 anos à frente do IPM, o que ficou por fazer?

Realmente, a idade não poupa. Sinto-me, às vezes, um pouco cansado porque este instituto é parte, senão digo total, da minha vida. Eu entrei no instituto em 1996 como sub-director da Escola de Línguas e Tradução, fui promovido ao cargo de vice-presidente dois anos [depois] e, no dia 1 de Setembro de 1999, tomei posse como presidente, até hoje. Mais de 20 anos. Um pouco longo este caminho, mas tenho percorrido com gosto. Como dizem os portugueses, quem corre por gosto não se cansa, mas o Homem é Homem e, às vezes, sinto que devo deixar às jovens gerações. Vou sair da presidência e vou, primeiro, ajudar a minha filha a tomar conta das crianças – tenho uma neta e um neto – mas tenho sempre, na minha mente e no meu coração, esse relacionamento e esse carinho para com a instituição de ensino superior, aliás, como disse já, parte da minha vida. Eu gostaria, daqui em diante, se o IPM precisar de mim na área do ensino do português – não da gestão, mas só ensino do português e até investigação – eu poderei contribuir com alguma coisa.

É um desejo seu manter o vínculo ao instituto?

Legalmente só posso leccionar como professor a tempo parcial depois da aposentação. Gostaria de manter um vínculo deste tipo.

O que espera do seu sucessor?

Oxalá que continue não só com o ensino do português. Com certeza que a prioridade das prioridades é o ensino do português. Depois, essa ligação com os nossos parceiros – Universidade de Lisboa, Coimbra, Leiria e outros politécnicos. Com certeza que pode fazer mais e noutras áreas, por exemplo, ‘computer science’. Mesmo no ensino de língua e cultura inglesa também pode fazer mais coisas, para não falar de outras unidades académicas, como a Escola de Desporto e Educação Física, Escola de Saúde, Escola de Business e Escola de Administração Pública e até a área do jogo. Eu penso que o IPM com certeza pode fazer esse papel de ligação entre a China e os países lusófonos e muito mais com a Europa.

O nome do professor Marcus Im, actual vice-presidente, foi apontado como o possível futuro presidente. Uma vez que a área do professor Marcus Im são as Ciências Informáticas, a confirmar-se esta nomeação acredita que a continuação do ensino da língua portuguesa está assegurada?

Eu tenho muita confiança nele mas anunciar o nome do futuro presidente depende da tutela. Eu conheço muito bem o Marcus Im, penso que ele tem perfil, ele é qualificado. Se falar da continuidade do ensino do português, eu penso que se ele for nomeado vai continuar, tenho a certeza, essa ligação com Portugal. Sabe porquê? Porque apesar do ensino da língua e cultura portuguesa não ser o ‘major’ dele, ele conhece bem Portugal. Ele também visitou Portugal e, em particular, foi ele quem desencadeou a cooperação com a Universidade de Coimbra. Tem vários projectos que agora estão a correr muito bem, por exemplo, com a Faculdade de Ciências e Tecnologia [da Universidade] de Coimbra o professor Marcus Im tem executado um projecto de cooperação e ele conhece bem outras faculdades.

Mencionava há pouco a aposta na ‘artificial inteligence’ e nas novas tecnologias ligadas ao ensino da língua portuguesa e da tradução. Neste sentido, o professor Marcus Im pode ser uma peça fundamental para a continuação deste trabalho?

Não depende só de uma pessoa. É o meu orgulho o IPM já ter uma equipa mista de portugueses e chineses. Agora, o IPM tem 45 professores que se dedicam ao ensino do português. É o maior corpo docente e eu devo reforçar essa parte de bilingues. Temos, neste momento, 16 bilingues que dominam muito bem duas línguas. Isso eu penso que é a maior riqueza do corpo docente, que outras instituições não têm.

A nova Lei do Ensino Superior vai entrar em vigor no próximo mês e uma das principais vantagens para o IPM é poder oferecer de forma independente cursos de mestrado e doutoramento. O que é que já está pensado para o próximo ano lectivo?

O IPM começou a preparar-se para a abertura de cursos de mestrado e doutoramento há vários anos e já tem uma lista de docentes que vão leccionar estes e outros cursos. Logo que entre em vigor a nova Lei do Ensino Superior, temos luz verde do Governo e o IPM já pode recrutar estudantes porque até os planos de estudo já estão feitos.

Isso vai acontecer já no próximo ano lectivo?

Eu penso que sim.

Que cursos de mestrado e doutoramento vai o IPM começar a oferecer em Setembro?

A primeira área é o português, não só mestrado, até doutoramento, se o Governo permitir. O IPM já tem condições, já nos temos vindo a preparar há vários anos. Outra área é enfermagem, este curso também está pronto para avançar com mestrado. Depois, o curso de ‘Computer Science’ [Ciência da Computação]já está pronto para abrir mestrado, o curso de Educação Física e Desporto também está pronto e, na área das artes, também está pronto. Quase todas as seis escolas estão prontas para avançar com mestrado.

Uma vez que o IPM vai começar a oferecer cursos de mestrado de forma independente no próximo ano lectivo, as parcerias até aqui criadas para atribuição de graus de mestrado e doutoramento vão continuar?

Com certeza. Apesar da autorização por parte do Governo para o IPM abrir, por si próprio, mestrados e doutoramentos, o IPM vai continuar sempre com essa cooperação. Não podemos acabar com essa cooperação. Queremos continuar e explorar para outras áreas.

A criação de mestrados e doutoramentos especificamente nas áreas de tradução e língua e cultura portuguesas vai levar a uma reestruturação dos cursos de licenciatura? Por exemplo, para que a licenciatura foque apenas a aprendizagem da língua e a vertente de tradução esteja apenas concentrada no mestrado.

Queremos manter o que é bom e também introduzir novos elementos, por exemplo, ‘machine translation’. O IPM tem um laboratório e porque não, no futuro mestrado ou doutoramento, avançar nessa área com essa tecnologia? Queremos conjugar esforços no sentido de conquistar e vencer as dificuldades no futuro.

Mas os cursos de licenciatura que vão ter uma continuação para mestrado e doutoramento vão ou não sofrer uma reestruturação?

Sim. Estamos a planear isso.

A questão da falta de tradutores é um assunto recorrente e assumido pelo Governo de Macau. Um número recentemente avançado pelo Executivo fala num défice de 200 tradutores. Este número parece-lhe correcto?

No ano passado, na Assembleia [Legislativa], foi o próprio Chefe do Executivo que falou nessa falta de 200, 300, ou até um número máximo de quase 500. Sim, faz falta. É preciso conjugar esforços no sentido de colmatar essa lacuna. Por isso, a nossa aposta é em dois sentidos: aumentar o número de estudantes ou graduados nos nossos cursos de tradução e, por outro lado, essa ‘machine translation’ vai ser um grande instrumento para aliviar – não podemos dizer substituir – o volume de trabalho, o peso e a pressão de trabalho de tradutores-intérpretes. Eu penso que daqui a dois ou três anos vai diminuir essa falta de intérpretes-tradutores.

A integração na Grande Baía e também a aposta cada vez maior na plataforma entre a China e os países de língua portuguesa não vai levar a uma procura cada vez maior de tradutores? Macau tem capacidade para dar resposta a essa procura?

Podemos prever a situação nesse sentido quando esse projecto nacional da Grande Baía entrar em funcionamento. Naturalmente vão precisar de mais intérpretes-tradutores, mas não se esqueça que o IPM já se preparou para isso. Com o centro de Carlos André, o IPM começou a prestar ajuda e apoio às 38 universidades chinesas onde se ensina português. O IPM ofereceu formação de docentes, ofereceu livros, ofereceu ‘know-how’ na tecnologia de ensino. Eu penso que, quanto mais a China precisa, melhor é para Macau. Como dizem, a união faz a força. É preciso conjugar esforços, não só do IPM. O IPM, sozinho, não consegue mas com a Universidade de Macau, com a Universidade de Ciências e Tecnologia e outras instituições, até de Portugal, [é possível]. Eu não podia imaginar que, hoje em dia, várias universidades portuguesas já tivessem cursos de chinês. Não só universidades mas até algumas escolas secundárias já têm curso de chinês.

Com estes novos desafios para Macau é possível que a preocupação seja formar um grande número de tradutores-intérpretes em detrimento da qualidade?

Quando falamos de preparação e formação não podemos esquecer a qualidade, é o mais importante. Por isso, desde o princípio, sempre defendi que a fonte é Portugal. Desde o princípio que convidamos os ‘top’ professores de Coimbra, de Lisboa, de Leira e de outras instituições para nos apoiar, exactamente para garantir a qualidade. Recentemente foi assinado um protocolo de cooperação com o Instituto Camões para avaliar a formação de docentes. É mais uma medida para garantir o sucesso e a qualidade. Se olharmos para a China, dali nasce essa preocupação com a qualidade. Milhares de jovens estudantes chineses estão a aprender português, mas com falta de docentes, com falta de materiais, realmente, é uma preocupação. É exactamente essa preocupação que faz com que haja razão para existir essa plataforma. A RAEM deve investir mais, apostar mais na constituição da plataforma, não só com quantidade mas, mais importante neste momento, com qualidade.

E com a procura cada vez mais crescente a qualidade está assegurada?

Eu penso que sim. Tenho confiança porque temos neste momento essa cooperação bastante profícua e amigável com colegas portugueses. Quando falamos do ensino do português não podemos negligenciar a cooperação com parceiros portugueses. É o ponto mais importante. O IPM ou a RAEM sozinhos não conseguem. Ainda mais para chegar e apoiar o ensino na China. A China é tão grande, a qualquer momento pode nascer mais uma instituição com ensino de português. Assim, [nasce] o papel de Macau enquanto base de apoio.

Recentemente o Chefe do Executivo reuniu-se com os responsáveis das instituições de ensino superior de Macau – uma reunião onde o professor esteve presente – para transmitir as instruções do Presidente Xi Jinping. Que instruções foram essas?

Um desejo dele é que o sector do ensino superior deve preparar mais estudantes que amam Macau e a pátria, é a primeira instrução. Segundo, as instituições de Macau devem produzir mais na área da ciência e tecnologia. Terceiro, as instituições de ensino superior devem ajudar ou apoiar a concretização da política de diversificação da economia da RAEM para uma economia sustentável no futuro. Última, as instituições de ensino superior de Macau devem apoiar o projecto de desenvolvimento da Grande Baía.

Essas instruções podem ser vistas como uma tentativa de ingerência do Governo Central no sistema educativo de Macau?

Eu não vejo nesse ponto de vista. Não aceito porque Macau é uma região administrativa da China e, no topo, está o Governo Central. O Governo Central tem sempre este poder de governar e dar orientações ou instruções. Eu penso que isso é muito natural.

Precisamente por Macau ser uma região administrativa especial, considera que a independência e liberdade do sistema educativo estão asseguradas?

Esta moeda tem duas faces. Uma face é a governação ou gestão em conformidade com a lei. Macau tem uma Lei Básica e, depois, temos outros decretos-lei, portarias, regulamentos. O IPM tem estatutos mas, por outro lado, como instituição de ensino superior, a liberdade académica é essencial. Não pode ser negligenciada mas deve ser garantida e sempre defendido um ambiente de liberdade académica. Só assim, com essa liberdade académica, pode nascer essa procura de verdade, de avançar a ciência. Garantir a liberdade de expressão, quer por parte de docentes, quer por parte dos estudantes. Por isso, desde o primeiro momento em que tomei posse tenho defendido e lutado pela liberdade académica. Até hoje, ninguém foi prejudicado por ter escrito ou publicado um artigo a defender o seu ponto de vista. Tenho sempre salvaguardado a liberdade académica. Eu penso que é a essência de uma instituição de ensino superior. Mais um exemplo, nós temos sempre liberdade de manter essa ligação com o exterior, não só com Portugal, mas também com Inglaterra, Estados Unidos, Japão. Essa liberdade é sempre respeitada. Até hoje tem funcionado bem.

Falando não só do IPM, acredita que a liberdade académica está assegurada em Macau e garantida para o futuro?

Oxalá que no futuro continue. Às vezes falamos de certas instituições, também depende da equipa de gestão ou do próprio reitor ou presidente. Isso também é importante. Compete a cada dirigente saber defender e desenvolver mais a liberdade académica.

Antes de ter ingressado na universidade, o período da Revolução Cultural levou-o para uma quinta onde trabalhou durante dois anos. Que memórias retém dessa altura?

Quando acabei o meu ensino secundário aconteceu isso durante a Revolução Cultural. O então Presidente chinês Mao Zedong mandou milhares de jovens como eu, com 16, 18 anos, para irem para o campo serem reeducados pelos camponeses ou operários. Eu fui quase até à Sibéria – no Inverno estavam mais de 30 graus abaixo de zero – para a província de Heilongjiang. Foi no ano de 1969. Era um tipo de comuna cooperativa, trabalhei ali durante dois anos com aquele frio. Não só frio, era uma vida difícil.

Em que consistiu essa reeducação?

É uma longa história. A Revolução Cultural rebentou na China naquele ano e os jovens da cidade, como eu, se não acabassem os estudos nas cidades como Pequim, Xangai ou Cantão, não tinham emprego. A China, nessa altura, tinha um relacionamento muito intenso com a União Soviética. Estava a rebentar uma guerra, já tinham acontecido vários conflitos transfronteiriços. Nesta situação, Mao Zedong mandou milhares de jovens para a fronteira, para preparar para [a eventualidade de] rebentar uma guerra nos dois países. Utilizaram esse ‘slogan’ dos jovens estudantes devem ir para o campo para serem reeducados. Foi um tempo de loucura.

Em que sentido?

(risos) É difícil de explicar. Nós éramos tão jovens, não estávamos preparados para ir para aquele sítio, subitamente da cidade para o campo a milhares [de quilómetros] de distância. Ali não havia boas condições de vida, às vezes até passávamos fome. Por exemplo, não tínhamos roupas quentes para aquele frio, não tínhamos botas. Fomos mandados subitamente para ali. Nessa altura era o período da Revolução Cultural, os jovens não sabiam [o que eram] dificuldades, não sabiam arriscar a vida. Com aquela loucura, um tipo de fantasia revolucionária, entusiasmo revolucionário, cumpriam cegamente as ordens.

Em termos ideológicos em que consistiu essa reeducação?

Hoje em dia penso que foi um período difícil, mas daquele período nasceu um Lei mais forte. Depois do sofrimento já sabe amar a vida e sabe ajudar os colegas, sabe colaborar com outros porque na vida difícil aprendemos talvez mais do que na sala de aula.