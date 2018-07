Associações tentam salvar Edifício Rainha D. Leonor

No seguimento do plano de desenvolvimento urbanístico da Direcçāo dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) estāo a surgir esforços para salvar o ameaçado Edifício Rainha D. Leonor, exemplar representativo da arquitectura moderna em Macau. A Energia Cívica de Macau organizou uma mesa-redonda para chamar a atençāo para a questāo e a Associaçāo Docomomo Macau vai pedir ao Governo para classificar o edifício. Uma petiçāo online da Associação do Património Cultural de Macau está também a ser planeada.

Stacey Qiao

No 13º aniversário da inscriçāo do centro histórico de Macau na Lista do Património da Humanidade, a organizaçāo política local Energia Cívica de Macau concentrou a sua mesa-redonda mensal no património menos notado da cidade: o Edifício Rainha D. Leonor, um prédio residencial com cerca de seis décadas localizado junto ao cruzamento da Avenida de D. Joāo IV com a Avenida do Infante D. Henrique. Anteriormente, a Direcçāo dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) divulgou uma versāo inicial de um plano de condiçōes urbanísticas que incluía o Edifício Rainha D. Leonor, criando uma grande incerteza quanto ao seu futuro.

“Macau tem certamente atribuído muita importância à conservaçāo dos locais que sāo património da humanidade, mas eu sinto que o Governo nāo deu a devida atençāo aos igualmente valiosos edifícios do século XX”, disse Agnes Lam, fundadora da Energia Cívica de Macau e deputada à Assembleia Legislativa, em declarações ao PONTO FINAL. Estes edifícios, que “podem parecer não conter elementos patrimoniais para muitas pessoas”, na verdade têm o seu significado do ponto de vista arquitectónico, estético, técnico e histórico. É por isto que Lam, juntamente com arquitectos e investigadores e aficcionados por arquitectura histórica decidiram fazer algo “antes que seja demasiado tarde”: o primeiro edifício que atraiu a sua atençāo foi o Edifício Rainha D. Leonor.

O edifício de 13 andares, desenhado pelo reconhecido arquitecto José Lei e baptizado com o nome de uma das rainhas de Portugal, foi o primeiro edifício alto de Macau a ser equipado com elevadores e chegou a definir o centro comercial da cidade e marcar o seu horizonte. É visto como um produto da influência do movimento modernista, com a sua fachada a evocar o Unité d’Habitation de Le Corbusier, um dos pioneiros da arquitectura moderna. “O Edifício Rainha D. Leonor foi construído na mesma altura que o Unité d’Habitation, o que prova que Macau estava ligada ao Ocidente. O edifício é também único no sentido em que todas as unidades do edifício são duplexes”, disse Agnes Lam.

Em adiçāo ao valor arquitectónico, o edifício tem também um profundo significado histórico no ponto de vista de Lam. “O Edifício Rainha D. Leonor simboliza o surgimento da classe média em Macau. Dantes, existiam apenas camaratas e bungalows para as pessoas pobres e grandes mansōes para os ricos”, disse Lam, enfatizando a sua importância na história do desenvolvimento urbano.

Na mesa-redonda participou a Associaçāo Docomomo Macau, um ramo do comité internacional dedicado à documentaçāo e conservaçāo de locais do movimento modernista, que emitiu um alerta patrimonial de “sob perigo de demoliçāo” para o Edifício Rainha D. Leonor. A associaçāo planeia entregar um pedido de classificaçāo ao Governo esta semana, pedindo uma reavaliaçāo do valor do edifício. Uma petiçāo online da Associaçāo do Património Cultural de Macau para preservar o edifício também está a ser organizada. “Nós vamos ver como corre o pedido da Docomomo antes de decidir se levamos o assunto para a Assembleia Legislativa”, explicou Agnes Lam, sobre a sua estratégia.

“O edifício é um testemunho de uma parte da história, quando Macau estava a acompanhar o resto do mundo no processo da modernizaçāo. Nós esperamos que a próxima geraçāo possa aprender sobre este período da história da cidade através de design arquitectónico precioso”, disse Agnes Lam ao PONTO FINAL.