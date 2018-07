Abusos: DSEJ promete melhorar mecanismo de troca de informações e clarificar obrigações das escolas

O Governo promete que vai melhorar o mecanismo de trocas de informação e clarificar as obrigações e deveres das escolas para que os serviços e instituições possam intervir o mais cedo possível em caso de abusos envolvendo crianças e alunos. As promessas respondem à interpelação de Lam Lon Wai, que questionava a “falta de eficácia dos actuais mecanismos para preservação da segurança, integridade física e psicológica de crianças e alunos”, em situação de abuso.

Cláudia Aranda

O Governo e os serviços públicos vão melhorar o mecanismo e as medidas de trocas de informação e clarificar as obrigações e deveres das escolas e do seu pessoal para que os serviços e instituições possam intervir e facultar apoio adequado o mais cedo possível sempre que sucedam casos de crise envolvendo crianças e alunos, afirma a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), em resposta a Lam Lon Wai.

Numa interpelação escrita apresentada a 11 de Maio, o deputado, da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), mostrava-se preocupado com a capacidade de reacção do Governo a casos como os dos alegados abusos sexuais de crianças ocorridos num jardim de infância do território. Lam Lon Wai alegava “falta de eficácia dos actuais mecanismos para preservação da segurança, integridade física e psicológica de crianças e alunos”. No entender do deputado, se tivesse havido conhecimento da situação mais cedo “poder-se-ia ter reduzido o número de casos de infortúnio e, ainda, prestar o devido apoio às crianças e às suas famílias”.

O director da DSEJ, Lou Pak Sang, afirma na sua resposta que desde 2015 que a Policia Judiciária (PJ) e a DSEJ têm vindo a realizar palestras temáticas sobre “Prevenção do Abuso Sexual e Formas para Pedir Ajuda”, destinadas ao pessoal docente e não docente. O objectivo é explicar “as formas correctas de tratamento dos casos de abuso sexual” e promover a consciência da auto-protecção nos estudantes, além de disponibilizar meios para pedirem ajuda. “Quando recebe denúncias por parte dos pais dos estudantes e crianças que se suspeite terem sido abusados, a PJ não somente procede, de forma célere, à investigação correspondente, como também entra em comunicação com os serviços públicos relacionados, tais como a DSEJ, Serviços de Saúde, o IAS e outros”. Segundo Lou Pak Sang, desde 2008, ano do seu lançamento, aderiram à “Rede de Comunicação com as Escolas” 69 unidades escolares primárias, 48 secundárias, 10 nocturnas e oito instituições do ensino superior, “cujas queixas e outras informações apresentadas por via deste mecanismo contribuem para a prevenção e o combate à criminalidade”.

Educação sexual nas escolas

Lam Lon Wai citava ainda os dados de violência infantil no seio familiar, apontando que, entre Outubro de 2016 e Dezembro de 2017, houve 2953 comunicações de casos de suspeita de violência doméstica, dos quais 127 foram confirmados, envolvendo 130 vítimas, das quais 30 eram crianças. O deputado sugeria um reforço da cooperação entre as partes, escolas, assistentes sociais, pessoal de apoio e pais e exigia saber os planos do Governo para o reforço da capacidade dos trabalhadores das escolas e dos assistentes sociais de identificar e tratar estes casos. O deputado queria saber, ainda, se havia sistemas de comunicação das escolas aos serviços públicos competentes em caso de suspeita de abusos, assim como projectos para o reforço da educação sexual dos alunos para que estes se possam defender

A DSEJ reconhece a importância de “oferecer uma educação sexual adequada aos alunos na prevenção e tratamento do abuso sexual na escola”, e refere a criação de “Recursos Auxiliares da Educação Sexual” destinados aos alunos do ensino infantil até ao ensino secundário complementar. Estes materiais incluem conteúdos que ensinam as crianças a “conhecerem os limites na intimidade desde a infância” para “desenvolverem um sentido de auto-protecção e formas de pedir ajuda”. Entre outras actividades, a DSEJ promove acções de formação para elevar a capacidade profissional dos agentes de aconselhamento aos alunos e dos docentes, e desenvolve materiais com instruções sobre o processo de tratamento e de acompanhamento e comunicação de casos de abuso sexual e violência doméstica relacionados com alunos.

Para que os respectivos serviços possam trocar informações, a DSEJ, o Corpo de Polícia de Segurança Pública e a PJ criaram o “Mecanismo de Comunicação dos Acidentes Graves Relacionados com Alunos”, para facultar auxilio imediato e elaborar um plano de aconselhamento e acompanhamento.

A DSEJ recorda que, quanto à comunicação dos casos de violência doméstica, está previsto na lei que as entidades privadas que desempenhem actividades de docência, serviço social e aconselhamento e os seus trabalhadores no exercício da actividade, devem comunicar, de imediato, ao Instituto de Acção Social (IAS).