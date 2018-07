Taça de Macau: Equipas de matriz portuguesa caem nas meias-finais

Benfica e Sporting de Macau foram ontem eliminados da Taça de Macau ao serem derrotados por Chao Pak Kei e Ching Fung, respectivamente. As ‘águias’ só caíram nas grandes penalidades, depois de uma igualdade a três no tempo regulamentar, enquanto que os ‘leões’ foram atropelados pelo Ching Fung e perderam por 6-1.

As duas equipas de matriz portuguesa do principal escalão de futebol de Macau foram ontem eliminadas da taça, cuja final está agendada para este domingo. Naquele que era o jogo grande das meias-finais, o Benfica de Macau defrontou o Chao Pak Kei pela terceira vez esta temporada, a única equipa que conseguiu roubar pontos às ‘águias’ no decorrer do campeonato.

A história pareceu repetir-se no Estádio da Taipa, com o Benfica a estar na frente do marcador até muito perto do apito final. E, à semelhança do jogo da segunda volta da Liga de Elite, o Chao Pak Kei voltou a conseguir empatar em cima do minuto 90.

O Benfica entrou à imagem de como tem feito ao longo do campeonato e inaugurou o marcador logo no primeiro minuto por Tito Okello, mas Diego Patriota empatou ao minuto 21. As ‘águias’ marcaram por duas vezes ainda antes do intervalo, antevendo-se uma segunda parte mais tranquila para os comandados de Bernardo Tavares. Porém, dois golos, aos 62 e 90, este último já numa altura em que o Benfica jogava com menos devido à expulsão de Vítor Almeida, garantiram o empate ao Chao Pak Kei, obrigando a que o finalista só ficasse decidido através da marcação de grandes penalidades.

Os guarda-redes de ambas as equipas estiveram em bom plano, mas foi o Chao Pak Kei a levar a melhor, cabendo a Denilson carimbar a passagem à final. “Os grandes jogadores ali não tremem e quando fui na bola pensei isso, quem é grande tem que ir lá e marcar. O Batista é um grande goleiro, mas eu fui confiante”, disse o avançado brasileiro ao PONTO FINAL no final da partida.

Denilson sublinha que jogar contra o Benfica “é muito difícil”, descrevendo o adversário como “uma equipa bem estruturada”. No entanto, sempre acreditou que o Chao Pak Kei poderia conseguir vencer, mesmo com uma desvantagem de dois golos. “A nossa equipa é muito boa. No último jogo do campeonato a gente conseguiu empatar e hoje [ontem] a gente empatou novamente e conseguimos a vitória nos penáltis. A final é para ganhar, a gente merece esse título”, concluiu.

Do lado do Benfica de Macau, Bernardo Tavares mostrou-se bastante insatisfeito pela prestação do árbitro. “Jogámos contra duas equipas, a do Chao Pak Kei e a equipa de arbitragem. Se formos a ver o vídeo vemos sete faltas consecutivas do número 8, que depois foi substituído para não levar vermelho. Uma delas foi à minha frente, sobre o Cuco, só essa falta é vermelho directo, mas o árbitro estava mais entretido em promover este tipo de jogo do que apitar”, lamentou.

Apesar de deixar elogios também ao adversário pela forma como se bateu, Bernardo Tavares considera que houve uma dualidade de critérios, sobretudo na atribuição de cartões, não sabendo ainda com que equipa poderá contar para a derradeira partida no domingo antes da final. “Nem sei se vamos ter jogadores suficientes. E sinceramente não sei o porquê de uma taça ter terceiro e quarto lugar, isto é o jogo da azia. Acho que isto não tem fundamento nenhum”, disse.

Apesar de ter caído por terra a possibilidade de fazer a ‘dobradinha’, o técnico das ‘águias’ não tem dúvidas que o Benfica fez “uma época espectacular”, onde alcançou 17 vitórias e um empate na liga interna, para além de ter terminado a fase de grupos da Taça AFC com quatro vitórias.

O Chao Pak Kei vai discutir assim a grande final com o Ching Fung, que ontem goleou o Sporting de Macau por 6-1. A final está agendada para as 20h30 de domingo, enquanto que o terceiro lugar vai ser disputado por Benfica e Sporting de Macau, às 18h30, num ‘dérbi’ local entre equipas de matriz portuguesa.