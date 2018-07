Sulu Sou alerta para perigo de Macau se tornar numa sociedade ‘orwelliana’

Naquela que foi a sua primeira intervenção antes da ordem do dia após ter regressado à Assembleia Legislativa (AL), Sulu Sou pediu melhorias na protecção do direito de reunião e manifestação. O deputado, recentemente condenado pelo crime de reunião e manifestação ilegal, defendeu que este direito “não pode ser sujeito a quaisquer restrições, excepto nas situações legalmente previstas”. “Se, fora das condições legais, as autoridades impedirem o exercício livre do direito de manifestação, cometem o crime de abuso de poder”, alertou.

Neste sentido, Sulu Sou pede que seja ajustado o prazo de aviso e notificação, por parte do Governo, e do recurso, com o objectivo de aumentar a viabilidade da apreciação judicial. O deputado sugere também que seja alterado o aviso prévio de “dias úteis” para “dias de calendário” e que o número de promotores seja reduzido de três para um, “para garantir que qualquer indivíduo possa gozar, em qualquer dia e de forma igual e acessível, dos seus direitos fundamentais”.

O deputado, que chegou a estar acusado do crime de desobediência qualificada, apontou que, desde a tomada de posse do novo Governo, se registou um aumento das acusações por realização de reuniões e manifestações. “Só entre 2014 e 2017 foram acusadas pelo crime de desobediência qualificada 58 pessoas”, sublinhou, afirmando que o Executivo se habituou a usar o argumento da segurança pública para “alargar o poder de controlo das autoridades policiais”. “Se a situação se mantiver, Macau vai transformar-se numa sociedade governada como na ficção política inglesa [de George Orwell] ‘1984’, em que tudo é controlado”, alerta. C.V.N.