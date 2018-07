Sinfonia N.º 9 de Beethoven no encerramento da temporada da Orquestra de Macau

A Orquestra de Macau (OM) vai apresentar o “Concerto de Encerramento da Temporada 2017- 2018, Sinfonia N.º 9 de Beethoven”, no sábado, 28 de Julho, pelas 20 horas, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM). Sob a batuta do director musical, Lu Jia, a OM convidou jovens vocalistas chineses activos na música clássica internacional e o Coro Filarmónico de Taipé para integrarem o espectáculo.

A ‘Sinfonia Nº 9, Op. 125’ de Beethoven é considerada a única obra com a classificação máxima em termos de influência histórica, importância artística e popularidade. O ‘Op. 125’ consiste em quatro andamentos criados entre 1818 e 1824 e é a última sinfonia completa composta por Beethoven, sendo uma peça bem conhecida e considerada uma das obras primas do compositor.

Depois de vários anos de lutas emocionais e bloqueios criativos, Beethoven criou esta obra-prima quando estava quase surdo e já a entrar no seu período tardio de composição, em que mostra os seus dotes, ao mesmo tempo profundo, exploratório e experimental, indica uma nota oficial. “Explorando um tema forte e grato a toda a humanidade, a Sinfonia N.º 9 é um exemplo perfeito de como Beethoven transformou a sinfonia tradicional numa forma de arte altamente dramática e filosófica, e também a primeira vez em que um grande compositor utiliza a voz humana numa sinfonia puramente instrumental”, lê-se.

Desta vez, a OM convidou jovens vocalistas chineses, incluindo a soprano Yuanming Song, a meio-soprano Niu Shasha, o tenor Shi Yijie e o baixo Guan Zhijing que, em conjunto com a interpretação vocal do Coro Filarmónico de Taipé, proporcionará um final perfeito da temporada da orquestra de 2017 – 2018. Será realizada uma sessão pré-concerto na Sala de Conferências do CCM, entre as 19 horas e as 19h30 na mesma noite, com o maestro Lu Jia. C.A.