Mais de 450 alunos no curso de português da Universidade de Macau

Mais de 450 alunos vão procurar “melhorar a competência linguística e cultural” no 32.º curso de Verão de Língua Portuguesa da Universidade de Macau (UMAC), a partir de segunda-feira, anunciou ontem a instituição. “O curso tem como apanágio melhorar a competência linguística e cultural dos alunos, familiarizando-os com um espaço de intercâmbio cultural e multilingue de Macau”, de acordo com uma nota divulgada pela UMAC. O curso, organizado pelo Departamento de Português da Faculdade de Letras da Universidade de Macau, vai contar nesta 32.ª edição com 460 alunos provenientes da China continental, dos Estados Unidos, França, Inglaterra, Coreia do Sul, Vietname, Japão, Austrália, Singapura, Índia, Hong Kong e Macau.

