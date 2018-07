Lei do condicionamento de entrada nos casinos aprovada com dúvidas quanto à sua aplicação

Com a revisão da Lei do Condicionamento da Entrada, do Trabalho e do Jogo nos Casinos o Governo quer impedir que qualquer funcionário que trabalhe num casino possa entrar nestes locais fora do seu horário de trabalho. A proposta visa reduzir a dependência do jogo neste sector e foi ontem aprovada na generalidade no hemiciclo, ainda que com algumas dúvidas quanto ao âmbito da sua aplicação.

Catarina Vila Nova

A proposta de alteração à Lei do Condicionamento da Entrada, do Trabalho e do Jogo nos Casinos foi ontem aprovada na generalidade pelos deputados, ainda que com algumas dúvidas quanto à sua aplicação. Paulo Martins Chan, director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), explicou que será criada uma linha aberta para as concessionárias denunciarem eventuais ilegalidades. A proposta do Governo visa impedir a entrada nos casinos de qualquer funcionário que trabalhe para uma concessionária, seja como ‘croupier’, segurança ou mesmo trabalhador de limpeza ou na área da restauração, com algumas excepções.

Aos trabalhadores do sector do jogo será permitida a entrada nos casinos durante os primeiros três dias do Ano Novo Chinês ou quando existam causas justificativas como formação ou investigação académica. Adicionalmente, a proposta de lei vem estabelecer um regime sancionatório contra infracções administrativas para os casos de violação da interdição de entrada nos casinos ou da prática do jogo pelos trabalhadores das concessionárias. Segundo explicou Paulo Martins Chan, a multa em caso de infracção será entre as mil e as 10 mil patacas e não implica a perda de emprego.

A garantia do dirigente não foi suficiente para descansar Sulu Sou, que apontou que o Governo não garante que os trabalhadores não vão perder o emprego por causa de uma infracção administrativa; ou Au Kam San, que revelou ter conhecimento de funcionários que foram despedidos por terem jogado em casinos. Em resposta aos deputados, Lionel Leong resolveu a questão como uma “relação entre empregado e patronato”, reiterando que a única sanção prevista na lei é meramente administrativa.

Em relação à aplicação da lei, Paulo Martins Chan explicou que esta tem, em primeiro lugar, uma “função educativa para dar a conhecer às pessoas que os trabalhadores não podem entrar nos casinos”. Em cima da mesa estão, actualmente, duas soluções: participação ou patrulhamento. Neste sentido, será criada uma linha aberta para as concessionárias participarem eventuais ilegalidades.

PEDIDAS MELHORIAS NA APLICAÇÃO DA LEI

Ainda que a proposta tenha colhido a aprovação da generalidade dos deputados, foram vários os que levantaram dúvidas quanto ao âmbito da sua aplicação. Neste sentido, Sulu Sou sugeriu não restringir a interdição de entrada apenas a uma categoria profissional mas sim alargá-la à totalidade dos residentes de Macau, apontando que “uma medida radical é mais fácil de controlar”. O secretário para a Economia e Finanças apenas respondeu que “proibir a entrada dos residentes tem de reunir o consenso da sociedade”. Zheng Anting sugeriu como medida dissuasora um registo fotográfico de quem quiser entrar num casino, e Chan Chak Mo pediu uma maior flexibilização para quem trabalha nas áreas da limpeza e restauração, por não ter um contacto directo com as mesas de jogo.

Outro ponto que suscitou algum debate entre deputados e Governo prendeu-se com a necessidade de explicar o propósito desta proposta de lei, ou seja, “reduzir o risco dos profissionais do sector do jogo serem afectados pelo vício do jogo”. Angela Leong, que além de deputada é directora-executiva da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), apontou que alguns trabalhadores do sector do jogo dizem não perceber o objectivo desta lei e consideram ser alvo de discriminação. Lionel Leong relembrou que a interdição de entrada nos casinos se aplica “há anos” aos funcionários públicos, mas assumiu ser necessário esclarecer o sector. “Há necessidade de reforçar os trabalhos de sensibilização para fazer com que os trabalhadores não se sintam catalogados mas percebam que esta medida é para evitar que se tornem jogadores patológicos”, explicou.

Durante a sessão plenária de ontem os deputados chumbaram duas propostas de debate relacionadas com a construção de um crematório. O primeiro, apresentado por Agnes Lam, visava debater se Macau tem necessidade de construir um crematório, e não foi aprovado por 16 votos contra e 13 a favor. Sulu Sou e José Pereira Coutinho foram os autores da segunda proposta de debate, chumbada com 17 votos contra e 12 a favor, com a qual os deputados queriam discutir se Macau tem condições para construir um crematório e se existem outras opções para além da cremação.

Pedidos mais apoios ao emprego das pessoas com deficiência

Vários deputados aproveitaram o debate sobre o Benefício Fiscal à Contratação de Pessoas Portadoras de Deficiência, ontem aprovado na especialidade, para pedir mais apoios às pessoas com deficiência. Song Pek Kei apontou que a aprovação do diploma, que vem atribuir benefícios fiscais às empresas que contratem pessoas com deficiência, é um “primeiro passo”, defendendo que o Governo tem de reforçar os serviços de empregabilidade deste grupo. Lei Chan U, Ella Lei e Leong Sun Iok afirmaram ser necessário realizar acções de formação, apontando que existem “mais de sete mil deficientes com capacidade de trabalho e metade não está a trabalhar”. Para Angela Leong, uma vez que o Governo é o maior empregador do território, “deve tomar a iniciativa de empregar mais deficientes e tomar medidas mais eficazes para apoiar o emprego dos deficientes”. C.V.N.

Sónia Chan garante protecção ambiental nas áreas marítimas

A Lei de Bases de Gestão das Áreas Marítimas foi ontem aprovada na especialidade pelos deputados, com Sónia Chan a assegurar que a protecção ambiental daquela zona está salvaguardada. A questão foi levantada por Sulu Sou que apontou que o “uso desmedido” das áreas marítimas pode contribuir para a sua poluição. A secretária para a Administração e Justiça garantiu que o Governo não vai “explorar excessivamente” e está a agir “de modo a salvaguardar as zonas marítimas e proteger o meio ambiente”. Por sua vez, Au Kam San atirou que “nas zonas terrestres há sempre ocupação ilegal” e quis saber o que pretende o Executivo fazer para evitar que a mesma situação se replique no mar. Sónia Chan explicou que seriam definidas sanções em “diplomas próprios”. C.V.N.