Lam Lon Wai insta Governo a melhorar serviços de autocarros

O público quer saber se Governo vai aproveitar para introduzir medidas que melhorem a qualidade dos serviços de autocarros, agora que decorre o processo de renovação dos contratos relativos ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros, avisa o deputado Lam Lon Wai. Os contratos de concessão expiram a 31 de Julho.

Cláudia Aranda*

O deputado dos Operários Lam Lon Wai quer saber quando é que o Governo vai anunciar as condições dos acordos de renovação dos contratos relativos ao Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros prestado pelas três companhias concessionárias de autocarros do território, e que expiram a 31 de Julho.

Numa interpelação escrita, o deputado Lam Lon Wai afirma que o público está preocupado em saber se Governo vai aproveitar esta oportunidade para fazer novos contratos, no sentido de melhorar a qualidade dos serviços de transportes públicos de autocarros. Lam Lon Wai dá como exemplo a insuficiência de serviços nas horas de ponta como sendo um dos vários problemas a resolver.

O Governo tem estado em negociações para a revisão e renovação dos Contrato de Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros das três concessionárias, a Sociedade de Transportes Colectivos de Macau S.A. (TCM), da Transmac — Transportes Urbanos de Macau, S.A.R.L., e a Macau Nova Era de Autocarros Públicos, S.A.

Em Maio, as empresas Macau Nova Era de Autocarros Públicos e a Sociedade de Transporte Colectivos de Macau (TCM) anunciaram um acordo de fusão, que deverá concluir-se antes de 1 de Agosto. Com este acordo, as duas companhias, Nova Era e TCM, irão formar a maior empresa de autocarros do território, ficando com 60% das carreiras. O grupo estatal Nam Kwong é o sócio maioritário da TCM e da Nova Era.

O deputado acrescenta que a “sociedade está atenta a ver se as duas empresas concluem o processo de fusão antes que o contrato termine, de modo a evitar que a incerteza de um contrato possa afectar a prestação de serviços de transportes públicos”.

Desde 1 de Agosto 2011 que o território conta com três companhias de autocarros, cujos contratos de concessão do serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros expiram a 31 de Julho próximo. Inicialmente, as carreiras eram asseguradas pela Transmac, Reolian e TCM. A Nova Era acabou por suceder à Reolian em Julho de 2014, depois da falência da companhia de gestão e capitais franceses.

“O tempo está a passar, mas o Governo ainda não definiu claramente o acordo que vai manter após o término do contrato. Apenas enfatizou que a negociação com as empresas de autocarros sobre a renovação do contrato ainda está em andamento, e que não pode divulgar os detalhes, que o seu objectivo é realizar uma transição suave e que divulgará as novidades ao público em tempo oportuno”, diz o deputado.

No entanto, lembra o deputado, “a concessão de contratos de concessão é de grande interesse para a sociedade. Além disso, o período do contrato é geralmente longo, se os termos forem contra o interesse público, será difícil alterá-los antes que o contrato expire. Portanto, o Governo tem a responsabilidade de divulgar os seus planos o mais rápido possível para garantir a utilização razoável dos recursos públicos e que o contrato de serviço de autocarros atenda às expectativas do público”, destaca Lam Lon Wai.

*com Stacey Qiao