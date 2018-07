Ella Lei e Ho Ion Sang pedem maior transparência nos contratos de concessão exclusiva

O Governo deve divulgar atempadamente os contratos com as concessionárias de jogo e de autocarros. Foi isto que pediram ontem os deputados Ella Lei e Ho Ion Sang, na Assembleia Legislativa, devido ao interesse público que têm os contratos de concessão exclusiva.

Catarina Vila Nova

Aproveitando os exemplos do Macau Jockey Club, das concessionárias de jogo e das empresas de autocarros públicos, Ella Lei pediu ao Governo uma maior transparência na celebração dos contratos de concessão exclusiva. No período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária de ontem, a deputada pediu que sejam definidos “expressamente mecanismos de divulgação e de consulta para os contratos de concessão exclusiva” e que a população seja ouvida aquando da renovação das licenças de jogo. Concentrando-se apenas nas empresas de autocarros, Ho Ion Sang pediu ao Executivo que divulgue os contratos e permita uma maior flexibilização dos horários.

Apontando que faltam menos de dois anos para terminarem as primeiras licenças de jogo, Ella Lei sublinhou que o Governo ainda não divulgou “quaisquer informações, o que originou preocupações do público sobre a verdadeira inclusão nas cláusulas do contrato de exigências para as concessionárias concretizarem”. Assim, a deputada apela aos serviços competentes para ouvirem as opiniões da sociedade sobre os requisitos do concurso público para as licenças do jogo. “As autoridades devem alterar os actuais métodos de ‘actuar primeiro e dar conhecimento depois’, definindo expressamente mecanismos de divulgação e de consulta para os contratos de concessão exclusiva”, afirmou.

Outro exemplo apontado por Ella Lei foi a recente prorrogação, por quase 25 anos, do contrato do Macau Jockey Club, empresa que “consegue ter o contrato renovado mesmo tendo uma dívida de centenas de milhões”. “O processo de autorização tem sido criticado pela sociedade, pois há falta de transparência em todo o processo e algumas cláusulas são demasiado favoráveis à concessionária, em detrimento do interesse público”, criticou. A deputada sublinhou que, por os contratos de concessão exclusiva terem uma duração mais longa do que o habitual, se as suas cláusulas forem desfavoráveis ao interesse público “é necessário esperar pela renovação do contrato e, até lá, nada se pode fazer”.

Ho Ion Sang pede que o Governo avance “rapidamente” com os pormenores relativos à renovação dos contratos das empresas de autocarros, divulgando-os publicamente, e que aproveite a discussão com as concessionárias para permitir uma maior flexibilização dos horários. “Muitos cidadãos estão preocupados com a questão de ser possível uma articulação sem sobressaltos dos serviços de autocarros e de estes conseguirem responder às suas necessidades”, apontou. Assim, o deputado sugere que seja permitido às concessionárias ajustarem as frequências dos autocarros nas horas de ponta, através da revisão das “insuficiências dos contratos anteriores”.