DST investiga morte de turista após excursão “custo zero” a Macau

Um turista chinês de 74 anos morreu de ataque cardíaco após uma excursão “custo zero” que passou por Macau. A família culpa a agência de viagem por alegadamente ter arrastado o grupo de loja em loja para obter comissões. A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) quer saber mais sobre o caso.

Vítor Quintã

No passado dia 16 de Abril, um turista chinês de apelido Lu morreu de um ataque cardíaco enquanto ia de comboio, numa excursão organizada, a caminho de Guilin, na região autónoma de Guangxi. A família acredita que a morte do idoso de 74 anos foi provocada pelo cansaço e stress causados por dois dias passados em Hong Kong e Macau em que o grupo foi levado de loja em loja e obrigado a fazer compras.

A notícia surgiu esta semana no jornal de Nanjing “Modern Express” e descreve um ambiente de coerção. “No dia 14 [de Abril], estivémos em Macau e passámos metade do dia em duas lojas, três horas em cada, a fazer compras. (…) ‘Não podem sair aqui até comprarem algo’, disseram as guias turísticas”, referiu ao jornal a mulher de Lu. A única alternativa que lhes foi oferecida foi pagar 130 yuan (158 patacas) para escapar a mais uma loja durante a parte da tarde.

No dia seguinte, já em Zhuhai, o grupo foi levado a uma loja de produtos de seda. Lu terá pedido ao guia turístico para ficar no autocarro, queixando-se de cansaço, mas, refere a esposa, foram obrigados a sair e a ficar duas horas de pé na loja. A 16 de Abril, já no comboio de Guangzhou para Guilin, o idoso teve um ataque cardíaco e acabou por falecer ainda antes de poder ser assistido pelos paramédicos.

Zhao Beili, director-geral da sucursal de Changzhou da Tongda International Travel Service, que organizou a excursão, recusou qualquer responsabilidade na morte e defendeu ao portal noticioso de Hong Kong, Sixth Sense, que os membros do grupo “sabiam como seria o programa”, que incluía as paragens em lojas e “que foi seguido de forma rigorosa”.

Zero infracções

A DST admitiu ao PONTO FINAL não ter conhecimento deste caso mas prometeu estar “a tentar entrar em contacto com as autoridades ligadas ao turismo do continente”. A direcção liderada por Helena de Senna Fernandes sublinhou que envia regularmente pessoal a postos alfandegários e pontos de interesse turístico para fiscalizar o serviço de acolhimento de grupos turísticos prestado por agências de viagens. Na primeira metade de 2018, as autoridades realizaram 918 acções, incluindo 32 inspecções aleatórias a 32 grupos turísticos vindos do interior da China, não tendo sido detectada qualquer infracção.

Para o presidente da Associação de Indústria Turística de Macau, a conclusão é óbvia. “Não acredito que haja algo deste género a acontecer em Macau, sobretudo obrigar turistas a ficar nas lojas durante horas”, disse Andy Wu Keng Kuong ao PONTO FINAL. Mas Glenn McCartney não tem dúvidas que ainda há excursões a “custo zero” e compras forçadas. “Todos sabemos que este tipo de situação continua a existir, porque vemos os grupos a serem levados de autocarro para lojas”, disse ao PONTO FINAL o professor assistente de Hotelaria e Jogo na Universidade de Macau (UMAC).

A DST diz que, para lidar com excursões a “custo zero” e consumo forçado, “é necessário realizar combate conjunto entre o local emissor de visitantes e o destino turístico”. Quando há infracções, a direcção liderada por Helena de Senna Fernandes informa as autoridades de turismo do continente para que “possam proceder conforme julguem conveniente”. Tem havido “uma estreita cooperação e boa comunicação” entre os dois lados, diz a DST.

Contas difíceis

A excursão de nove dias a oito cidades que foi organizada custava apenas 1,500 yuan (1.820 patacas) e a própria agência de viagem admitiu que só as despesas de transporte chegavam aos 1,225 yuan por pessoa. Este modelo de negócio só funciona, explica Glenn McCartney, porque os guias turísticos “não recebem o suficiente” e acabam por ter de procurar “formas de ganhar dinheiro extra”.

Ou seja, diz ele, é a pressão económica que obriga os guias turísticos não só a levar os grupos a lojas onde podem receber comissões por cada compra, mas também a exigir dinheiro por atracções gratuitas, como por exemplo entrar no Venetian. O mesmo problema, acrescenta McCartney, explica também as inúmeras infracções cometidas pelos taxistas de Macau, desde recusar passageiros à cobrança excessiva.

O especialista em turismo defende que não basta punir, mas que é preciso ir à raiz do problema. “O Governo deveria tentar sentar-se com a indústria e dialogar, tentar perceber o que pode ser feito para aumentar o rendimento dos guias turísticos e das agências para evitar novos conflitos e incidentes”, diz McCartney. O PONTO FINAL pediu um comentário à Associação de Guias Turísticos de Macau mas não recebeu qualquer resposta.

Impacto nas redes sociais

A DST sublinha que, além de punir os infractores, também realiza acções de promoção e sensibilização junto dos visitantes do interior da China, por exemplo através de folhetos informativos. Este materiais de promoção turística são usados para alertar os turistas sobre “aspectos a ter em conta” quando participam em excursões a Macau e “aconselhá-los à racionalidade no consumo e à escolha de excursões com qualidade garantida”.

Mas Glenn McCartney teme que este tipo de abordagem não seja suficiente para lidar com “o enorme impacto” que notícias negativas podem ter nas redes sociais chinesas. A notícia sobre a morte do idoso tem sido partilhada de forma regular nos últimos dias na maior rede social do continente, o WeChat. “Obviamente que isto não é bom para a imagem de Macau, sobretudo quando falamos de querer atrair turistas com maior poder de compra”, sublinha o professor da UMAC.

O académico defende que a DST não pode ignorar o que se está a passar nas redes sociais. “Se há um diálogo a acontecer, não é possível controlá-lo, portanto o passo seguinte é juntar-se à discussão, apresentar os factos de forma racional e explicar o que está a ser feito para resolver o problema, nomeadamente se há alguma investigação em curso”, diz McCartney. “Não interessa quantas fotografias fantásticas de Macau é que se coloca na Internet, é preciso enfrentar as consequências negativas”.