Companhia do Teatro La Scala apresenta essência do ballet romântico “Giselle” no CCM

Tido como a representação mais pura do ballet romântico do século XIX, ‘Giselle’, é apresentado no Centro Cultural de Macau (CCM) pela Companhia de Ballet do Teatro La Scala em quatro espectáculos, entre 7 e 9 de Setembro. A peça central do La Scala, criada em 1841, é uma homenagem à ‘prima ballerina assoluta’ Yvette Chauviré, estrela maior do ballet clássico francês, falecida em 2016, e que foi quem primeiro protagonizou ‘Giselle’, em 1950, quando o bailado fez a sua estreia na famosa casa de ópera de Milão.

Cláudia Aranda

Apresentado no Centro Cultural de Macau (CCM), “Giselle”, pela Companhia de Ballet do Teatro La Scala, sobe ao palco do Grande Auditório em quatro espectáculos agendados para o fim-de-semana de 7, 8 e 9 de Setembro. Os bailarinos vão ser acompanhados pela Orquestra de Macau. Paralelamente ao espectáculo, o CCM organiza um ‘workshop’ concebido para mostrar e ensinar algumas das técnicas clássicas do Ballet do Teatro alla Scala. Orientadas por profissionais da companhia italiana, estas sessões oferecem aos participantes uma oportunidade de descobrir e ensaiar os passos de dança que mais tarde poderão ver em palco.

A Companhia de Ballet do Teatro La Scala traz ao palco do CCM a coreografia original de Jean Coralli/Jules Perrot, que conta a história de uma jovem camponesa que morre de desgosto quando descobre que o seu amado, o príncipe Albrecht, afinal estava prometido a outra. Jean Coralli (1779 – 1854) foi um bailarino e coreógrafo francês, de origem italiana, que colaborou com Jules Perrot (1810-1892) na criação de ‘Giselle’, que teve a sua primeira estreia em Paris, em 1841.

Considerado “o ballet romântico por excelência do século XIX”, “Giselle” “celebra a tradição clássica em toda a sua pureza”. A versão do La Scala foi inicialmente protagonizada pela ‘prima ballerina’ Yvette Chauviré, que encarnou o papel da camponesa que amava dançar em 1950, quando o bailado teve a sua estreia na famosa casa de ópera de Milão. Este contexto clássico é enriquecido pelo cenário e figurinos do russo Aleksandr Benois (1870-1960), enquanto a partitura do compositor francês Adolphe Adam (1803–1856) é interpretada pela Orquestra de Macau.

A peça central das recentes temporadas do Teatro alla Scala e das digressões internacionais, “Giselle”, é agora representada enquanto homenagem a Yvette Chauviré, estrela maior do ballet clássico francês, a única a merecer o título de ‘prima ballerina assoluta’, falecida em 2016, aos 99 anos.

“O virtuosismo de ‘Giselle’ consiste em tornar a técnica invisível. Eu estudei todas as possíveis evoluções coreográficas, entradas e saídas de palco, e os ‘downtimes’ – se é que podem ser chamados assim – entre os ‘enchaînements’, a flutuação dos arabescos e a pose de respiração dos braços. Quando eu dançava a minha obsessão era fazer as pessoas esquecerem a carnalidade dos pés… sempre humana demais, a quem era necessário dar a sensação de aparência de um sopro”, disse uma vez Yvette Chauviré.

A Companhia de Ballet do Teatro La Scala tem levado a palco os nomes maiores do panorama da dança do século XX. Dos coreógrafos Roland Petit e Maurice Béjart a um rol de estrelas convidadas, como o lendário Rudolf Nureyev e artistas com ligações ao ‘Ballets Russes’, uma companhia de ballet emigrada da Rússia, com sede em Paris, cuja actividade se manteve de 1909 a 1929. Até aos dias de hoje, a companhia continua a expandir a sua visibilidade, tanto em Itália como no exterior, dedicando-se a renovar o repertório clássico mais relevante. Os bilhetes estão à venda desde sexta-feira, 13 de Julho, e vão estar disponíveis a vários preços e descontos nas bilheteiras do CCM e aos balcões da Rede Bilheteira de Macau.