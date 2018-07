Biblioteca do Mercado Vermelho reabre na próxima semana

As obras de renovação da Biblioteca do Mercado Vermelho já foram concluídas, reabrindo a estrutura ao público na quarta-feira, 18 de Julho, indica uma nota do Instituto Cultural (IC). No ano passado, a Biblioteca do Mercado Vermelho sofreu gravemente com a passagem do tufão “Hato”, que danificou vários milhares de livros, equipamentos, aparelhos de ar-condicionado e mobiliário. Devido às inundações, os materiais de construção em madeira provocaram um problema sanitário no interior da Biblioteca, pelo que se tornou necessário realizar obras de renovação. Indica a nota oficial que este projecto de recuperação do espaço e das instalações da Biblioteca assenta num princípio de economia e funcionalidade, sendo que a maior parte dos equipamentos e mobílias são amovíveis, podendo ser reutilizados no futuro. Estas obras de renovação incluem o fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado, resolução das infiltrações de água, limpeza e desinfecção profunda dos andares, inspecção e reparação de interruptores eléctricos, substituição de tomadas e cabos de rede, entre outras. Actualmente, a Biblioteca do Mercado Vermelho tem uma colecção de cerca de seis mil livros e 65 lugares, seis computadores com acesso à internet, um atendimento automático para devolução e empréstimo de livros, uma Caixa de Auto-Serviço de Devolução de Livros e um esterilizador de livros. C.A.

