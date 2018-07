Angela Leong: Talento é fundamental para a integração na zona da Grande Baía

Angela Leong sublinhou ontem que Macau deve melhorar o seu esquema de admissão de imigrantes e sistema de cultivo de talentos locais para facilitar a integração na zona da Grande Baía. A deputada reconheceu as “realizações notáveis” de Macau nos últimos anos, mas lembrou que existem ainda muitas limitações, como a falta de diversidade a nível de mão-de-obra e o nível reduzido da população, dificultando o progresso do território no caminho para uma diversificação económica adequada. “Para o desenvolvimento a longo prazo de Macau, particularmente em termos económicos, deve haver uma maior integração na China continental”, disse Angela Leong.

Embora as limitações do território em termos de recursos naturais poderem ser ultrapassadas através do progresso da ciência e da tecnologia, o maior desafio, segundo a deputada, passa por descobrir talentos suficientes que venham a crescer ainda mais. Angela Leong propôs, assim, que Macau considere receber mais apoio do interior da China, “que está posicionado como líder mundial em termos de desenvolvimento de talentos de alta tecnologia e na comercialização a nível da ciência e da tecnologia de forma apropriada para a realidade local”.

A deputada referiu-se ainda à discussão recente sobre o investimento e sistema de imigração qualificado que, no entender de Angela Leong”, “expõem muitas lacunas e deficiências que podem seriamente impedir o desenvolvimento sustentável de Macau”. Desta forma, a deputada sugere que o Executivo aperfeiçoe o sistema de imigração através de uma “revisão escrupulosa” e, ao mesmo tempo, estruture um sistema compreensivo no cultivo de talentos que seja compatível com o desenvolvimento da Grande Baía. Este sistema deve compreender as diversas áreas da educação, desde o infantário à universidade, acrescentou Angela Leong. S.Q.