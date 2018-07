Wushu: Terceiro encontro estreia campeonato mundial universitário

O “Encontro de Mestres de Wushu 2018” vai estrear, pela primeira vez, um campeonato universitário mundial, que irá trazer ao território cerca de 180 atletas oriundos de 26 países. A iniciativa, que decorre entre 2 e 5 de Agosto, irá contar com um orçamento de 18 milhões patacas.

Pedro André Santos

Macau volta a acolher, pelo terceiro ano, o “Encontro de Mestres de Wushu”, iniciativa dedicada às artes marciais que registou no ano passado a participação de 80 mil espectadores, referiu ontem Pun Weng Kun à margem da apresentação do programa deste ano do evento, que se irá realizar entre 2 e 5 de Agosto.

“Este é o terceiro ano que organizamos este evento, nas organizações passadas ganhámos grande reconhecimento pela comunidade do wushu de outros países, esperamos que com o acumular das nossas experiências possamos utilizar o palco de Macau para divulgar não só o wushu, como outros elementos para atrair mais turistas”, referiu o presidente do Instituto do Desporto.

Contando com um orçamento semelhante ao do ano passado, cifrado em 18 milhões de patacas, a edição deste ano irá estrear o “Campeonato Mundial Universitário de Wushu da FISU” [Federação Internacional do Desporto Universitário], que irá contar com a participação de cerca de 180 atletas de 26 países ou regiões. Na ocasião, os jovens irão participar em diversas competições de Taolu e Sanda, acrescentou a organização.

Para além do campeonato mundial universitário, que irá decorrer no Fórum Macau, a edição deste ano do “Encontro de Mestres de Wushu” terá ainda o Festival Wushu de Verão, com actividades na praça do Tap Seac e no Jardim do Mercado do Iao Hon; a Competição Internacional de Taolu, agendada para pavilhão do Estádio do Centro Desportivo Olímpico; o Campeonato de Danças de Dragão e Leão de “Uma Faixa, Uma Rota”, por convite, que contará com equipas da China continental, Malásia, Singapura, Indonésia, Vietname, Tailândia, Myanmar, Hong Kong e Macau; o Campeonato dos Desafiadores de Sanda e a Parada de Wushu e de Danças de Dragão e Leão, com equipas formadas “pelas elites locais e estrangeiras”, refere ainda a organização.

“No ano passado a nossa edição registou a participação de 80 mil espectadores, acreditamos que vamos aumentar esse número este ano”, referiu ainda Pun Weng Kun, esperançado em “fazer ainda melhor” comparativamente às edições anteriores.

Eventos que promovem o turismo

Igualmente presente na cerimónia de apresentação do evento, Maria Helena de Senna Fernandes destacou o crescimento “em termos de conteúdo e também em termos de influência” do “Encontro de Mestres de Wushu”, que vai para a sua terceira edição.

“Antigamente estávamos sempre a ver Macau como um local de casinos, mas hoje em dia há diferentes eventos, não só este, como outros que são desenvolvidos durante todo o ano. Estão a mostrar Macau numa outra óptica para o mundo”, disse a directora dos Serviços de Turismo (DST), à margem da apresentação do programa do “Encontro de Mestres de Wushu 2018”.