Grandes da Liga de Elite discutem acesso à final da taça

Benfica, Chao Pak Kei, Sporting e Ching Fung decidem hoje entre si quem irá disputar a final da Taça de Macau, agendada para domingo no Estádio da Taipa. As quatro equipas ainda em competição na prova foram também os quatro primeiros classificados do campeonato, antevendo-se duelos disputados para carimbar a presença na grande final.

Pedro André Santos

Noite de grandes emoções hoje no Estádio da Taipa, que irá ser o palco das duas meias-finais da Taça de Macau, colocando frente a frente os quatro primeiros classificados da Liga de Elite deste ano: Benfica, Chao Pak Kei, Sporting e Ching Fung.

As ‘águias’ irão receber às 18h30 o Chao Pak Kei, a única equipa que no decorrer do campeonato conseguiu roubar pontos ao campeão local fruto de uma igualdade arrancada já no período de compensação. “A nossa motivação para ganhar essa taça está em alta, queremos repetir a boa exibição que fizemos na segunda volta do campeonato e que neste terceiro embate a gente consiga sair com uma vitória”, disse Diego Patriota ao PONTO FINAL.

O médio brasileiro do Chao Pak Kei, uma das grandes referências da equipa, garantiu que as expectativas para defrontar o actual campeão “são as melhores possíveis”, acrescentando que o clube não irá ressentir-se da ausência de Gilmar Tadeu, treinador que entretanto regressou à Ucrânia. “No dia-a-dia de trabalho a metodologia já foi implantada, o clube também já tem a sua filosofia própria, de gostar de jogar com a bola no chão. Em termos de padrão táctico e técnico não muda muita coisa”, disse Diego Patriota.

Do lado do Chao Pak Kei a equipa estará quase na máxima força, garantiu o médio brasileiro, estando apenas confirmada a ausência de Alexandre Matos, que já está em Portugal onde irá representar o Recreio de Águeda, do terceiro escalão.

Em relação ao Benfica, Bernardo Tavares terá mais dores de cabeça, já que não irá poder contar com algumas das peças fulcrais da equipa, como Edgar Teixeira, Hugo Silva ou Nguema, havendo ainda outros atletas em dúvida. “No último jogo tínhamos 12 jogadores disponíveis, vamos tentar ver se temos 13 ou 14 para este jogo. Mas apesar de não estarmos na máxima força vamos tentar jogar para ganhar porque é isso que faz o Benfica”, começou por dizer Bernardo Tavares ao PONTO FINAL.

O treinador das ‘águias’ considera que vai ser um duelo entre “duas equipas que querem ganhar”, sendo um jogo do “tudo ou nada” para as formações que terminaram nos dois primeiros lugares da Liga de Elite.

Depois da partida entre o Benfica e o Chao Pak Kei irá decorrer a outra meia-final, às 20h30, que irá opor o Sporting de Macau ao Ching Fung, terceiro e quarto classificados, respectivamente, do campeonato.