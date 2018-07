Futura Academia Médica segue modelo de Hong Kong

O Conselho para os Assuntos Médicos realizou na passada terça-feira um seminário sobre a preparação da criação da Academia Médica para médicos privados, com o objectivo de auscultar e recolher opiniões de médicos de três hospitais.

No Seminário, o Sub-director dos Serviços de Saúde e Director do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Kuok Cheong U, afirmou que o projecto de lei do Regime Legal da Qualificação e Inscrição para o Exercício da Actividade dos Profissionais de Saúde ainda se encontra na fase legislativa. Será através de regulamentos administrativos complementares que vai ser criado o regime de especialidades médica e de enfermagem, será uniformizado o internato complementar entre sector público e privado e será definida a regulamentação do internato médico complementar e da formação especializada em enfermagem. A futura Academia Médica irá ser responsável pela organização comum dos internatos médicos complementares entre o sector público e privado, permitindo que o regime de formação seja implementado de uma forma mais regular e ordenada, e será responsável, também, pelo planeamento da construção do internato médico complementar.

Após um estudo preliminar, o Grupo Preparatório para a Academia Médica considerou que a melhor referência para Macau é o regime da academia médica de Hong Kong, tendo sido convidados três assessores da Academia Médica de Hong Kong para apoiar o Grupo Preparatório na melhoria do trabalho de preparação e construção.

Durante o Seminário, o assessor, Hung Chi Tim, referiu que o primeiro passo para a criação da Academia Médica é a criação de um sistema unificado do regime de formação especializada em medicina, bem como a coordenação de todos os programas de internato médico complementar de Macau, para promover o reconhecimento da qualificação dos médicos especialistas e educação contínua em medicina para médicos especialistas. No futuro, o programa de formação de médicos especialistas deverá ser mais padronizado, aliás, o conteúdo do planeamento básico terá como referência o modelo da Academia Médica de Hong Kong. C.A.