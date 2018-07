‘Croupier’ perde 3,73 milhões de patacas em burla telefónica

Uma residente em Macau perdeu cerca de 3,73 milhões de patacas numa alegada burla telefónica, disse fonte policial, citada ontem pelo jornal Macau Post Daily. De acordo com informações recolhidas por este jornal local junto da Polícia Judiciária (PJ) de Macau, a vítima é uma mulher de quarenta anos que trabalha como ‘croupier’ num casino.

O porta-voz da PJ, Choi Ian Fai, afirmou que no dia 18 de Maio a vítima recebeu um telefonema de uma pessoa que afirmava ser um membro da empresa de entregas SF Express que lhe disse que uma encomenda que ela tinha enviado continha um item proibido e que, por essa razão, tinha sido confiscado pelo Departamento de Segurança Pública da China. O telefonema foi depois transferido para uma outra pessoa que alegava ser da polícia.

A vítima disse ao “polícia” que não tinha enviado nenhuma encomenda. Segundo o porta-voz, o alegado polícia disse à mulher de 40 anos que alguém poderia ter usado a sua identidade, pedindo depois à vítima para transferir uma certa quantia de dinheiro para uma conta específica para “verificação”, caso contrário ela poderia ser processada e até presa, na China.

A vítima foi então instruída a ir a três lojas de telecomunicações em Macau, que estão sob investigação por estarem envolvidas em várias fraudes telefónicas, onde transferiu cerca de três milhões de patacas. A mulher teve ainda de se deslocar uma vez à China a uma outra loja de telecomunicações para pagar o remanescente. Este tipo de esquema tem sido recorrente em Macau, com os burlões a fazerem-se passar por autoridades do interior da China ou por funcionários de uma empresa de entregas.

Em Junho, a PJ informou estar a investigar um caso em que sete jovens residentes em Macau perderam cerca de 1,26 milhões de patacas em alegadas burlas telefónicas realizadas no território entre Maio e Junho. A PJ indicou que entre as vítimas, com idades entre os 18 e os 24 anos, se encontram três estudantes universitários e um aluno do ensino secundário. Agência Lusa