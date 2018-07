Voos anulados e escolas fechadas em Taiwan com aproximação do tufão Maria

Dezenas de voos foram anulados e escolas fecharam ontem em Taiwan à medida que o tufão Maria se aproxima da ilha, trazendo consigo chuvas torrenciais e ventos violentos.

O Maria situava-se a 500 quilómetros a leste da localidade costeira de Yilan (nordeste de Taiwan), com rajadas de vento a atingir os 190 quilómetros por hora (k/h), cerca das 10 horas, indicaram os serviços de meteorologia.

As autoridades de Taiwan alertaram para a possibilidade de inundações e aluimentos de terras. Como medida de prevenção, escolas e repartições públicas fecharam ontem de tarde em cinco localidades, incluindo Yilan, onde a forte ondulação marítima atingiu a zona costeira, disseram as autoridades.

Entretanto, a companhia de Taiwan UNI Air anulou cerca de 70 voos internos e duas outras transportadoras cancelaram ligações para a ilha japonesa de Okinawa.

A companhia aérea Cathay Pacific anulou mais de uma dezena de voos entre Hong Kong e Taipé, e também Okinawa.

O primeiro-ministro de Taiwan pediu às autoridades e aos habitantes para “permanecerem vigilantes” durante a passagem pela ilha do primeiro tufão da estação. William Lai pediu aos residentes que ficassem em casa e cooperassem com as autoridades encarregadas da prevenção.

Taiwan é frequentemente atingida por tufões no Verão. No ano passado, mais de uma centena de pessoas ficaram feridas durante a passagem pela ilha da tempestade tropical Nesat, que causou inundações e importantes cortes no fornecimento de electricidade.