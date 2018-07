Tufão Maria obriga ao cancelamento de 10 voos

O super tufão Maria, que deverá atingir Taiwan durante a madrugada desta quarta-feira, obrigou ao cancelamento de 10 voos entre Macau e Taiwan, informou ontem o Aeroporto Internacional de Macau. Para hoje, com partida do território, estavam previstas três ligações com Taipé e uma com Kaohsiung, respectivamente, às 8h45, 10h55, 13h15 e 7h25. Outros quatro voos de Taipé, um de Kaohsiung e outro de Taichung, com destino a Macau, foram também cancelados. Ao PONTO FINAL, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) confirmaram que o super tufão Maria, localizado a Leste de Taiwan ontem à tarde, “não afectará directamente Macau”. “No entanto, como a nossa região está sob influência externa, a temperatura será muito quente amanhã [hoje], com máximas a rondar os 35 graus Celsius”, indicam os serviços. O vento fraco predominante de Norte irá contribuir para uma maior concentração de poluentes no ar, o que, segundo o SMG, irá originar bruma seca. Hoje, o céu deverá ficar nublado com aguaceiros e, no fim-de-semana, o clima local deverá ser muito instável, com trovoadas e chuvas, às vezes fortes. C.V.N.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...