Terceiro plano de realojamento dos galgos chegou ontem à DICJ e IACM

Deu entrada na DICJ já ao entardecer, a terceira proposta da Yat Yuen para o realojamento dos galgos que ainda permanecem no Canídromo, que só hoje será analisada. Uma cópia foi ainda remetida ao IACM, que diz só se pronunciar sobre o plano depois de conhecida a resposta do organismo liderado por Paulo Martins Chan.

Sílvia Gonçalves

Deu ontem entrada na Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) o terceiro plano da Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen), para o realojamento dos cerca de 600 galgos que ainda permanecem nas instalações do Canídromo, que encerra a 21 de Julho. Por ter chegado já depois do horário de expediente, a carta remetida pela Yat Yuen não chegou a ser aberta pelo director da DICJ, confirmou o organismo ao PONTO FINAL. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), que recebeu uma cópia do mesmo documento, disse ontem não poder pronunciar-se uma vez que “o Canídromo apresentou um pedido específico para os galgos à DICJ”, que terá que ser avaliado primeiro pelo organismo dirigido por Paulo Martins Chan. O IACM estabeleceu, entretanto, com a sua congénere de Hong Kong um acordo para acelerar o processo de adopção de galgos por parte de candidatos da RAEHK, que pressupõe um regime especial de quarentena.

“O plano foi recebido, mas desta vez o Canídromo apresentou um pedido específico para os galgos à DICJ. Por conseguinte, é necessário aguardar que a autoridade competente reveja e responda ao pedido. O IACM continuará a supervisionar o cumprimento da Lei de Protecção de Animais”, respondeu ontem o IACM ao PONTO FINAL. Também Stanley Lei, director executivo da Yat Yuen, contactado por este jornal, nada adiantou sobre o conteúdo da proposta apresentada, alegando que a empresa só o fará depois de conhecida a resposta do Governo.

Recorde-se que na segunda proposta apresentada pela empresa, de acordo com um comunicado divulgado pelo IACM a 11 de Junho, a Yat Yuen assumiu que “colaborará principalmente com instituições do interior da China para a colocação dos respectivos cães, e pediu o prolongamento do prazo de arrendamento do referido local por mais três meses e para ocupar cavalariças vazias do Macau Jockey Club para colocar os galgos temporariamente caso necessário”. Na mesma nota, o IACM assinalava que a utilização das cavalariças “envolve o contrato de concessão do exclusivo da exploração de corridas de cavalos. Portanto, relativamente à utilização dos espaços em causa, a Companhia de Corridas de Cavalos de Macau deve obter a autorização prévia da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos”. A 30 de Junho, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, assegurou que a DICJ ainda não tinha recebido “qualquer pedido sobre um acolhimento temporário dos galgos em outro espaço”.

Questionado ontem pelo PONTO FINAL sobre se o novo plano, agora dirigido à DICJ, inclui um pedido de autorização de transferência dos galgos para o Jockey Club, Stanley Lei preferiu não comentar, e remeteu, uma vez mais, as explicações para depois de obtida uma resposta por parte da DICJ.

ACORDO COM HONG KONG ACELERA PROCESSOS DE ADOPÇÃO

Entretanto, o IACM chegou esta semana a acordo com o Agriculture, Fisheries and Conservation Department (AFCD), de Hong Kong, para simplificar o processo de importação de galgos por parte da região vizinha, que passa pela criação de um regime especial de quarentena. Em comunicado emitido esta segunda-feira, o AFCD refere que, depois de uma avaliação dos riscos, estabeleceu com o IACM que “os galgos que sejam importados por Hong Kong terão que estar vacinados contra a raiva, tal como outras doenças infecciosas”, através de veterinários credenciados e com registos. Os cães terão ainda que ser sujeitos a análises sanguíneas relativas ao nível de anticorpos contra a raiva, que terão que ser submetidas a testes por parte de um laboratório aprovado pelo AFCD. Caso os valores correspondam aos requeridos pelo organismo de Hong Kong, os candidatos a adopção poderão então encontrar um espaço – lojas de animais ou hotéis para cães – onde os galgos possam cumprir a quarentena em Macau por um período “não inferior a 90 dias depois da análise sanguínea”. O AFCD lembra ainda que “os candidatos têm também que obter certificados de saúde para exportação emitidos pelas autoridades de Macau”.

O resultado dos testes efectuados aos animais e o registo de vacinação de cada cão terão que ser remetidos ao AFCD por parte dos potenciais adoptantes de Hong Kong até 31 de Agosto, para que possam aceder à tal “permissão especial”. Depois de cumpridos os três meses de quarentena em Macau, os galgos poderão assim, e excepcionalmente, cumprir os restantes 30 dias de quarentena em casa dos adoptantes. Sem o acordo agora alcançado, os galgos adoptados teriam que cumprir 120 dias de quarentena em Hong Kong, sendo certo que o AFCD tinha já confirmado a inexistência de vagas nos centros de quarentena da RAEHK antes de Dezembro.

Em comunicado ontem divulgado pelo IACM, apenas em língua chinesa, o organismo assinala que os interessados em adoptar devem remeter um pedido para obter o certificado de saúde do animal para o Canil Municipal. “Depois de examinado, se o cão estiver de boa saúde, não tiver sintomas de doença, e corresponder aos requisitos de inspecção e quarentena para exportação para Hong Kong, um certificado de saúde animal será emitido no espaço de um dia útil”, pode ler-se na mesma nota.

Stanley Lei: “Nenhum cão foi exportado para a China continental até ao momento”

Confrontado com as notícias que dão conta da alegada venda de galgos do Canídromo em lojas de animais no interior da China, o director executivo da Yat Yurn, assegurou, em declarações ao PONTO FINAL, que tal não é possível. “Os cães a que se estão a referir não são nossos, só têm uns meses. Nós não temos nenhuns cães só com alguns meses. Não temos nenhum desses cães que as pessoas estão a referir”. Stanley Lei garantiu ainda que “nenhum cão foi exportado para a China continental até ao momento”. No último comunicado divulgado pela Yat Yuen, a 2 de Julho, a empresa diz ter recebido, nos três dias de adopção organizados pelo Canídromo, um total de 127 formulários de adopção, incluíndo 72 de Macau, 39 de Hong Kong, 15 da China continental e 1 de Taiwan. Questionado sobre se serão considerados os 650 formulários de adopção entregues à empresa, a 27 de Junho, pela Sociedade Protectora dos Animais de Macau – Anima, o director executivo da Yat Yuen garantiu que a empresa está “a processar todas as candidaturas apropriadas”. Isso significa que estas candidaturas não são apropriadas? “Não estou a dizer isso”, respondeu Stanley Lei, que acrescentou: “Vamos processar todas as canditaturas”. S.G.