Tailândia: Lição de resiliência

Todos os 12 jovens jogadores de futebol e o treinador que ficaram há duas semanas encurralados numa gruta no norte da Tailândia estão a salvo, segundo as autoridades tailandesas.

Os últimos quatro rapazes e o treinador foram retirados ontem da gruta de Tham Luang, em Chiang Rai, no norte da Tailândia. O grupo de 12 rapazes e o treinador, recorde-se, foram explorar a área depois de um jogo de futebol no dia 23 de Junho.

Na altura, as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída da gruta e impediram que as equipas de resgate os encontrassem. O acesso ao local onde ficaram encurralados só foi possível via mergulho, através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.

Os rapazes e o treinador foram retirados numa operação que durou três dias e que começou no domingo, quando os mergulhadores conseguiram retirar da gruta os quatro primeiros rapazes. Na segunda-feira foram retirados outros quatro e ontem a equipa de resgate retirou os últimos quatro garotos e o treinador.

A notícia foi recebida com aplausos dos cerca de cem voluntários que apoiaram a operação de resgate. “Não temos a certeza se isto é um milagre, ciência ou outra coisa qualquer. Todos os 13 Wild Boars [javalis] estão agora fora da gruta”, lê-se na página dos fuzileiros tailandeses, que se referem aos jogadores pelo nome da equipa.

Convites de Portugal

Os médicos que cuidam dos rapazes revelaram que os jovens devem ficar internados no hospital e não poderão ir assistir ao Mundial de futebol, uma possibilidade que tinha sido previamente avançada.

De Portugal surgiram, porém, dois convites. O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, vai convidar os jovens para estarem presentes na ‘final four’ da Taça da Liga, informou ontem o organismo.

Em comunicado, a LPFP anunciou que Pedro Proença solicitou uma audiência ao embaixador da Tailândia em Portugal, no sentido de “formalizar o convite aos jovens envolvidos no grave incidente numa gruta daquele país” para estarem presentes na fase final da competição, que vai ser disputada em Braga, em Janeiro de 2018.

O Benfica também endereçou um convite aos jovens resgatados da gruta na Tailândia para estagiarem durante uma semana no centro de estágio do clube, no Seixal. “Porque se tratam de jovens apaixonados por futebol, o Sport Lisboa e Benfica apresenta a sua excelência, senhor embaixador, a disponibilidade para os acolher num estágio de uma semana no Caixa Futebol Campus, o nosso centro de estágio, sendo todas as despesas inerentes, incluindo a deslocação, suportadas pelo clube”, lê-se na carta assinada pelo presidente Luís Filipe Vieira.

“Acreditamos que este simples gesto possa contribuir para que aqueles rostos reencontrem a felicidade e o sorriso que toda e qualquer criança nunca deveria perder”, rematou o dirigente das ‘águias’.