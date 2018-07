Liu Xia deixa prisão domiciliária e ruma à Alemanha

Liu Xia, viúva do Prémio Nobel da Paz 2010, Liu Xiaobo (1955-2017), deixou finalmente a prisão domiciliária a que estava confinada em Pequim e viajou ontem rumo à Alemanha.

A notícia tinha sido divulgada inicialmente por amigos da viúva do Nobel da Paz e activista chinês Liu Xiaobo, acabando por ser depois confirmada oficialmente pelo Governo chinês. “Ela viajou para a Alemanha por vontade própria para receber tratamento médico”, informou em conferência de imprensa Hua Chunying, porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.

Hua negou que a decisão de Pequim, em permitir a saída de Liu Xia, esteja relacionada com a visita oficial a Berlim do primeiro-ministro, Li Keqiang, esta semana. Liu Xia encontrava-se em prisão domiciliária desde que o marido ganhou o Nobel da Paz, em 2010, apesar de não existir qualquer acusação judicial formal contra ela.

Liu Xiaobo morreu em Julho do ano passado, aos 61 anos, com cancro do fígado, e sob custódia da polícia. O dissidente chinês esteve detido mais de oito anos por subversão. Foi o primeiro Prémio Nobel a morrer privado de liberdade desde o pacifista alemão Carl von Ossietzky, que morreu em 1938 num hospital quando estava detido pelo regime nazi.

No mês passado, organizações não-governamentais (ONG) apelaram aos líderes da União Europeia (UE) para que, durante a cimeira UE-China, exijam a Pequim a libertação de activistas pelos direitos humanos. À data, apelaram para a libertação de Liu Xia. A cimeira UE-China está agendada para 16 e 17 de Julho.