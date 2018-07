IACM lava as mãos da recuperação de lago em Hác-Sá

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) defende que – ao contrário do que dizem os Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes – não lhe compete exigir aos responsáveis por um aterro ilegal em Hác-Sá a recuperação da vegetação e do lago que existiam no local.

Vítor Quintã

“Em relação à ocupação ilegal de um terreno na Povoação de Hác-Sá, como este terreno não é parte da zona florestal nem uma área verde, não compete ao IACM exigir aos infractores que restaurem a sua função original”. A garantia foi deixada ontem ao PONTO FINAL pelo Instituto liderado por José Tavares, contrariando o que tinha sido dito um dia antes pela Direcção para os Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT).

Numa resposta a uma interpelação do deputado Leong Sun Iok, datada de 7 de Junho mas apenas tornada pública na segunda-feira, a DSSOPT garantiu que o IACM iria arregaçar as mangas, “ordenando aos ocupantes ilegais a reposição do terreno nas condições ambientais anteriores e a rearborização das espécies arbóreas existentes”. Aliás, escreveu o director da DSSOPT, Li Canfeng, “sempre” que seja detectada a ocupação ilegal de um “terreno situado na zona florestal,” o IACM “contribuirá proactivamente nas acções subsequentes”.

Esta zona com 2.500 metros quadrados, situada entre a praia de Hác-Sá e a estátua de A-Má, costumava ser um espaço florestal com um pequeno lago que foi quase totalmente aterrado, confirmou ao PONTO FINAL Leong Sun Iok. Segundo um anúncio publicado pela DSSOPT em vários jornais locais na segunda-feira, foram depositados no terreno “uma grande quantidade de materiais de construção e de outros materiais, máquinas de construção”. Leong Sun Iok diz que vários portões metálicos já foram retirados mas os materiais de construção continuam por lá.

Mas o IACM defende que o terreno com cerca de 2.500 metros quadrados não é nem zona florestal nem uma área verde pública sobre a qual seja responsável. Segundo dados da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro (DSCC), este aterro ilegal não está de facto classificado como zona florestal. Como tal, o IACM defende que só pode dar “assistência técnica” à DSSOPT “no que respeita aos trabalhos de restauração ecológica” do aterro ilegal.

Já na segunda-feira Leong Sun Iok tinha levantado dúvidas sobre a capacidade das autoridades para proceder à recuperação ambiental da zona, sublinhando que isso implicaria a cooperação entre a DSSOPT, o IACM e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental. O PONTO FINAL pediu esclarecimentos à DSSOPT, mas não recebeu qualquer resposta.

Os construtores têm nove dias para desocupar e restituir o terreno ao Estado e enfrentam ainda uma multa que pode chegar aos seis milhões de patacas. Se entretanto o terreno não for desocupado por completo e devolvido, a DSSOPT vai avançar com uma acção de despejo e as despesas referentes às obras de demolição ficarão a cargo do infractor.

Câmaras ao longe

O Gabinete para a Protecção dos Dados Pessoais (GPDP) revelou ao PONTO FINAL que “ainda não recebeu qualquer pedido por parte da DSSOPT” para a instalação de um sistema de videovigilância em terrenos públicos. Ainda assim, o gabinete liderado por Yang Chongwei sublinhou que a lei “define uma série de disposições rigorosas e abrangentes para o processamento e protecção de dados pessoais”, incluindo imagens recolhidas através de câmaras de videovigilância.

Numa resposta divulgada na segunda-feira a uma interpelação do deputado Leong Sun Iok, a DSSOPT tinha confirmado estar “a estudar” de forma séria a possibilidade de câmaras de videovigilância nos terrenos públicos “para auxiliar nos trabalhos de supervisão dos terrenos do Estado”. “Quando for definida uma solução que viabilize essa intervenção, será, então, lançado o concurso para a sua implementação”, escreveu o director Li Canfeng. O PONTO FINAL pediu mais informação, mas a DSSOPT disse apenas que “os respectivos trabalhos estão em fase de estudo”.