Governo continua a tentar suprir falta de infra-estruturas e a estudar formas para uma maior partilha de dados

A falta de infra-estrtuturas de tecnologias de informação para a partilha de dados entre os serviços públicos continua a ser um dos grandes desafios enfrentados pelo Governo, admite a DSEC, que afirma estarem a ser feitos estudos para pesquisar formas de disseminação de micro-dados. O Governo espera resolver parte dos problemas na administração pública com a criação da “nuvem de serviços administrativos”, pelo Grupo Alibaba.

Cláudia Aranda

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) tem lançado continuadamente estudos a fim de pesquisar a viabilidade de disseminação de micro-dados, previamente tratados com a adopção de técnicas conforme as disposições legais, afirma o director da DSEC, Ieong Meng Chao, na resposta ao deputado à Assembleia Legislativa, Lei Chan U.

A DSEC admite que os actuais desafios enfrentados pelo Governo incluem “o problema das ‘ilhas de dados’ dos serviços públicos e a falta de infra-estruturas de tecnologias de informação para a partilha de dados. Para responder aos problemas de falta de partilha de dados entre os serviços públicos, e da duplicação no tratamento e conservação de dados, indica a DSEC que o Governo lançou um “Planeamento Geral do Governo Electrónico da RAEM 2015 – 2019”, realizando o estudo sobre a partilha de dados e o programa de dados abertos a nível interno.

Recentemente o Governo e o Grupo Alibaba, fundado pelo empresário chinês Jack Ma, celebraram um “acordo-quadro para a cooperação estratégica na área da construção de uma cidade inteligente”, realizando trabalhos para a criação da “nuvem de serviços administrativos” para satisfazer parte das necessidades no âmbito das infra-estruturas da partilha da informação entre os diferentes serviços públicos.

Numa interpelação com data de 3 de Abril, o deputado afirmava que Macau “é ainda conservador”, no que respeita à divulgação de dados estatísticos, sobretudo “no grau de divulgação e na coerência dos dados”. O deputado questionava o Governo sobre que medidas estão previstas para “uma futura era de dados” e a criação de um “sistema padrão adequado para a recolha de dados em Macau para que os diferentes sectores, especialmente o académico, possam proceder a estudos profundos sobre os diversos problemas existentes em Macau, a fim de contribuir para a elaboração de boas políticas e de uma boa governação. O deputado perguntava ainda por medidas “para tornar o ‘data thinking’ uma parcela integrante da vida social dos residentes, isto é, utilizar os dados para descobrir os problemas e formular propostas e políticas construtivas”.

O posicionamento de não divulgação de micro-dados resulta da aplicação do regulamento de execução relativo à Salvaguarda do Segredo Estatístico e ao Processo de Autorização de Divulgação de Estatísticas Oficiais, de 1999. Explica a DSEC que este despacho regulamenta em pormenor as actividades dos órgãos produtores de estatísticas oficiais de Macau, incumbindo-os da responsabilidade de assegurar a salvaguarda da confidencialidade dos dados estatísticos individuais e individualizáveis, proibindo a divulgação de quaisquer dados estatísticos susceptíveis de identificar, de uma forma directa ou indirecta, as unidades estatísticas inquiridas a que dizem respeito.

A DSEC adiantou que, “ainda que omitindo os dados de identificação respeitantes a entidades fornecedoras de informação primária, existem sempre possibilidades de risco de identificação de pessoas singulares ou estabelecimentos, devido à dimensão relativamente reduzida da população de Macau e da respectiva economia”.

Acrescenta a DSEC que, teoricamente, o método de agregação de dados permite a redução da probabilidade de identificação das informações individuais. “Todavia, o âmbito da aplicação do supra-citado método deve ter em consideração a natureza de cada um dos diferentes projectos estatísticos em causa, pelo que se torna necessário efectuar mais estudos e testes”, explica o director da DSEC, Ieong Meng Chao.

Sobre a criação de uma base de dados da Grande Baía de Guangdong – Hong Kong – Macau, também questionada pelo deputado, a DSEC afirmou que estes serviços lançaram no primeiro trimestre deste ano as “Páginas Electrónicas Temáticas sobre a Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau”, disponibilizando os “principais indicadores estatísticos das diversas cidades da Grande Baía”.