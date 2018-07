Deputados e Governo sem acordo quanto a câmaras dentro dos táxis

Dos membros da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, apenas Sulu Sou se mostrou contra a instalação de aparelhos de gravação sonora e de imagem dentro dos táxis, disse o próprio ao PONTO FINAL. Deputados e Governo continuam a discutir o regime dos táxis, ainda sem decisão quanto à instalação de câmaras de vídeo nos veículos ou ao local de armazenamento dos dados.

Catarina Vila Nova

A proposta de instalação de câmaras nos táxis continua a gerar discussão entre deputados e Governo, que ontem se reuniram para continuar a analisar na especialidade o Regime Jurídico do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer. Em declarações aos jornalistas, após a reunião com a 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), Raimundo do Rosário afirmou que ainda está tudo em aberto, apesar do Executivo propor que os táxis sejam equipados apenas com aparelhos de gravação sonora. Outro ponto que ficou igualmente por decidir passa pelo local onde serão armazenados os dados – sejam áudio ou vídeo – mas Vong Hin Fai, presidente da 3ª comissão, assegurou que apenas as entidades competentes teriam acesso a estas informações.

Questionado quanto à escolha legislativa de não incluir as câmaras de vídeo, o secretário para os Transportes e Obras Públicas apenas disse que “é uma opção”. “Tem várias questões técnicas ligadas, designadamente o custo da transmissão ou não transmissão de dados, implica um equipamento mais sofisticado”, explicou o governante, sublinhando que “não há posições definitivas sobre isso”. Uma vez que a actual proposta de lei, que prevê apenas a instalação de aparelhos de gravação sonora, já foi objecto de um parecer do Gabinete de Protecção de Dados Pessoais (GPDP), a inclusão de câmaras de vídeo poderá implicar uma nova análise por parte deste organismo. “A proposta que está na assembleia está salvaguardada porque há parecer do GPDP”, declarou o secretário.

Segundo explicou Vong Hin Fai, a maioria dos membros da comissão concorda com a instalação de câmaras de vídeo por acreditar que estes equipamentos podem assegurar a resolução dos conflitos que vierem a acontecer dentro da viatura e proteger os direitos do condutor, passageiros e proprietário do táxi. “Em caso de ocorrência de algum conflito dentro do veículo, esta forma de gravação audiovisual vai possibilitar uma melhor resolução dos casos e [as autoridades] também podem servir-se desse meio para a recolha de provas”, defendeu o presidente da comissão.

Apenas um deputado, disse Vong Hin Fai, se mostrou contra a instalação tanto de aparelhos de gravação sonora como de câmaras de vídeo. Sulu Sou disse a este jornal ter sido o único legislador a rejeitar o que diz ser um “regime de monitorização” do Executivo. “O Governo utiliza sempre o argumento da segurança pública para utilizar este tipo de técnicas para monitorizar os cidadãos, mas isto não é solução para resolver as ilegalidades dos taxistas”, argumentou o também vice-presidente da Associação Novo Macau. Para o deputado, a solução passa por resolver o “problema nuclear”, apontando como exemplo o “elevado” preço do aluguer do táxi.

Outra questão que ficou igualmente por responder foi o local onde serão armazenados os dados. Isto porque, se ficarem dentro do veículo, tal pode levantar incertezas quanto à protecção destas informações. “Houve quem discordasse do processo de ‘upload’ desses registos para as autoridades. Acharam que deviam ser armazenados dentro do veículo como uma caixa negra dos aviões ou permitir ao proprietário da sociedade comercial armazenar esses registos”, disse o deputado. “Sobre essas sugestões, o Governo respondeu dizendo que está mais inclinado para que esses registos sejam armazenados pelo titular da licença”, acrescentou. De qualquer forma, Vong Hin Fai assegurou que só as autoridades competentes é que podem aceder a estes dados. “Qualquer outra pessoa, se tiver acesso às informações, está a violar a lei”.