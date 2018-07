‘Croupiers’ da Melco querem continuação do programa de incentivo e um fundo de previdência mais razoável

A Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo levou as exigências dos ‘croupiers’ da Melco Resorts & Entertainment Limited ao director da companhia, esperando poder obter bónus de Verão anualmente e gozar de fundos de previdência calculados não apenas no salário base mas no ordenado total, tal como os seus pares noutras cinco operadoras de jogo.

Stacey Qiao

A Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo entregou ontem uma carta à Melco Resorts & Entertainment Limited exigindo a continuação do programa de três anos “Incentivo de Verão”, após a sua conclusão, e o ajustamento do actual fundo de previdência que é apenas calculado através do salário base.

A carta, endereçada a Lawrence Ho, presidente e director-executivo da Melco Resorts & Entertainment Limited, começa por reconhecer o recente anúncio da empresa de aumentar os salários dos funcionários entre 2,5% a 8,1%. “Isto mostra que a Melco valoriza os seus funcionários e vê-os como o seu bem mais precioso”, pode ler-se na missiva. “Nós acreditamos que, com as enormes melhorias dos seus ‘resorts’ integrados e o recentemente inaugurado Morpheus, a Melco terá um ano de resultados notáveis em 2018”.

A carta continua ao sublinhar que a Melco ainda não planeou atribuir bónus de Verão este ano e a sua alternativa, o “Programa de Incentivo aos Empregados”, que permitia aos funcionários elegíveis escolher entre um pagamento durante o período de Verão de um mês de salário adicional (“Incentivo de Verão”) ou um “Ninho de Ovo Dourado”, um pagamento único equivalente a seis vezes o salário do funcionário, terminou em 2017. “Apesar de os funcionários receberem o seu bónus único este ano, o programa durou entre 2014 e 2017”, clarificou Cloee Chao, presidente da Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo, em declarações aos jornalistas. “Os funcionários da Melco não têm nenhum bónus de Verão este ano”. O grupo disse esperar que a empresa possa introduzir o bónus de Verão ou continuar o anterior programa de incentivo.

No mês passado, a associação enviou uma carta ao Governo exortando-o a intervir e tornar os 14 meses de salário numa norma para a indústria do jogo. Questionada pelo PONTO FINAL sobre se esse objectivo tinha sido atingido, Chao disse que a Sands China, a MGM e a SJM prometeram premiar os funcionários com um 14º mês de salário como bónus este ano, mas que apenas a MGM pretende normalizar a medida de 14 meses de salário.

A outra exigência expressa por eles é a mesma que constava numa outra carta entregue à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), a 5 de Julho, na qual a associação revelou o “tratamento injusto e irrazoável” dos ‘croupiers’ da Melco, cujo fundo de previdência é calculado apenas com base no salário. Um total de 1933 funcionários da Melco assinou uma petição a exigir uma mudança. “Eles pagam taxas em proporção com o seu ordenado global. Porque é que a Melco contribui para o fundo de previdência apenas com base no salário base?”, questionou Cloee Chao, acrescentando que esta é a única operadora de jogo em Macau que ainda não ajustou este método de cálculo.