Chan Hong: Atendimento transfronteiriço ao idoso é “um complemento importante”

A deputada Chan Hong quer que o Governo promova activamente os cuidados transfronteiriços de idosos e explore a possibilidade de instalar lares de terceira idade para residentes de Macau nas cidades da Grande Baía, para fazer face a uma população cada vez mais envelhecida e aos recursos limitados de apoio aos idosos.

Numa interpelação escrita enviada a Governo, a deputada cita os dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), referindo que, em 2016, já 9,8 % da população total tinha 65 anos ou mais. Estima-se que o número chegue a 14,2% até 2020, e mais de 20% até 2036, fazendo de Macau uma “sociedade hiper-envelhecida”. Enquanto que “cada cinco residentes terão cabelos grisalhos por essa altura, os recursos de prestação de cuidados a idosos em Macau são muito limitados, alertou Chan. Ou seja, as camas são insuficientes nas casas de repouso, o tempo de espera é longo, há escassez de prestadores de cuidados, as instalações de apoio são inadequadas. Portanto, o Governo deveria “abrir mais canais de prestação de cuidados para os idosos”, dos quais, o transfronteiriço é uma opção importante.

Chan Hong ecoou a promessa do Chefe do Executivo de que “o Governo iria usar o máximo esforço na formulação de novas políticas inovadoras que ajudassem as pessoas de Macau a integrarem-se na área da Grande Baía, a residir, estudar, trabalhar, abrir uma empresa, e, até, a aposentarem-se, e instou o Governo a encarar os muitos obstáculos actualmente existentes no atendimento transfronteiriço aos idosos, incluindo como contactar os serviços médicos, garantir a qualidade dos cuidados médicos ou se os residentes de Macau podem angariar seguros médicos e de saúde do continente.

Chan interpelou o Governo, também, sobre o progresso do estabelecimento de lares de idosos para residentes de Macau nas cidades da área da Grande Baía, e pediu detalhes sobre as medidas de apoio que garantam benefícios para idosos. S.Q.