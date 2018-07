Almeida Ribeiro passa a via de sentido único de sábado a 31 de Agosto

A Avenida de Almeida Ribeiro passará a ser temporariamente uma via de sentido único, a partir das 10 horas de sábado, 14 de Julho, e até 31 de Agosto, no seguimento da segunda fase das obras de melhoria do sistema de drenagem e de repavimentação da avenida executadas pelo IACM. O trânsito seguirá apenas pelo BNU em direcção à Ponte 16, indica a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. As diversas vias envolventes passarão a ter sentido de circulação oposto ao actual ou serão, de forma condicionada, encerradas ao trânsito. As 15 carreiras de autocarros que circulam pela Avenida de Almeida Ribeiro continuam a manter a alteração do itinerário.

A Rua de Miguel Aires, a Rua das Estalagens, a Rua de Camilo Pessanha e o troço da Rua dos Mercadores compreendido entre a Rua das Estalagens e a Avenida de Almeida Ribeiro, passarão a ter sentido de circulação oposto ao actual. O Beco do Gonçalo, o troço da Rua de Constantino Brito, entre a Rua do Visconde Paço de Arcos e a Rua Nova do Comércio, os troços da Rua Nova do Comércio e Rua do Guimarães, entre a Rua de Constantino Brito e a Avenida de Almeida Ribeiro, e o Beco do Senado e o troço da Rua Central, entre a Avenida de Almeida Ribeiro e a Rua do Padre Luís Fróis, ficarão vedados ao trânsito. Será proibido virar à esquerda para veículos com um comprimento superior a oito metros, para a Rua de Miguel Aires pela Rua do Visconde Paço de Arcos. Os veículos que se dirigirem para o auto-silo Parklane deverão entrar pelo Beco do Senado. C.A.