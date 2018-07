Voluntárias reféns da esperança

As chuvas, a morte do mergulhador na véspera do resgate das primeiras crianças e a corrida contra o tempo da equipa de salvamento não deitam por terra a esperança das voluntárias no centro logístico em Mae Sai, na Tailândia.

A equipa que prepara a comida que é levada para o terreno, a partir do acampamento montado pelas autoridades tailandesas, é na sua esmagadora maioria constituída por mulheres, de todas as idades.

Fah Nantida, de 34 anos, leva já duas semanas sentidas bem na pele a trabalhar como voluntária na confecção das refeições de todos aqueles que passam pelo centro de apoio, um esforço de 12 horas diárias que não lhe rouba o optimismo.

“Estou aqui enquanto for precisa, praticamente desde o primeiro dia”, disse a natural de Mae Sai, cidade da província de Chiang Rai que desde o dia 23 de Junho tem vivido sobressaltada com a notícia de que uma equipa de futebol, 12 crianças e o seu treinador, ficou retida no interior de uma gruta parcialmente inundada.

A informação do salvamento dos primeiros rapazes deu mais confiança a Nantida, uma desempregada que encontrou neste trabalho de voluntariado uma força maior para acreditar. “Tenho que pensar o melhor e fazer o que é necessário”, reforçou, enquanto arrumava restos de banana frita e preparava rolos vegetarianos para o jantar dos socorristas.

Ao seu lado, Pranti Srisamoot, de 10 anos, dizia timidamente que só falhara a primeira semana porque esteve doente, para depois marcar presença diária na cozinha improvisada com a mãe Phonphan Lesak. Pranti, por timidez ou modéstia, não gosta que lhe chamem voluntária. “Estou aqui só a ajudar”, precisou.

A mãe, Phonphan Lesak, que se desloca todos os dias para o acampamento desde que este foi instalado, quase prefere não se alongar muito em palavras, mas o seu olhar é já por si uma confissão mais do que evidente do orgulho que sente na filha. “É bom para ela, nesta idade” dar apoio às operações, sobretudo porque “podia ser ela a estar presa na gruta”, admitiu.

Poucas horas depois de ter começado a segunda fase da operação de resgate, as autoridades tailandesas dizem que a chuva que caiu durante a noite não mudou o nível da água na gruta. Nas operações de socorro participam 90 mergulhadores, 40 tailandeses e 50 estrangeiros.

O local onde os jovens ficaram presos situa-se a cerca de quatro quilómetros da entrada da gruta, num complexo de túneis com zonas muito estreitas e alagadas pelas chuvas da monção que afectam a zona, o que obriga a que parte do percurso tenha de ser feito debaixo de água e sem visibilidade.