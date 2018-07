Serviços de Saúde já contactaram 90% das pessoas para trocarem medicamentos

Os Serviços de Saúde já contactaram 90% dos 1238 pacientes a quem foram prescritos seis medicamentos entretanto retirados do mercado, anunciou ontem Kuok Cheong U, director do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), em conferência de imprensa. Kuok disse que, durante o fim-de-semana, uma equipa de 20 pessoas tentou entrar em contacto com os 1238 pacientes, tendo conseguido falar com 90% até domingo. O responsável explicou que àqueles que não atenderam as chamadas foi enviada uma mensagem e, os que não responderem, os Serviços de Saúde vão visitá-los directamente ao seu domicílio.

Os seis medicamentos em causa são os Comprimidos Valtensin 80mg, Comprimidos Valtensin 160mg, Comprimidos Valtensin HCT 80/12.5mg, Comprimidos Valtensin HCT 160/12.5mg, Valsartan + Hidroclorotiazida Generis 80mg + 12.5mg e Valsartan + Hidroclorotiazida Generis 160 mg + 12.5. De acordo com um comunicado dos Serviços de Saúde, na passada sexta-feira, o principal componente destes medicamentos, impureza de valsartan, excede o padrão, pelo que o organismo instruiu os importadores para os retirarem do mercado.

Kuok Cheong U alertou ontem que os pacientes “devem continuar a usar os medicamentos até os substituírem com os que nós sugerimos”. “Desde o início que os Serviços de Saúde aconselharam os consumidores a continuarem a sua medicação até nós fornecermos outro substituto”. Os medicamentos de substituição vão chegar amanhã, confirmou o director do CHCSJ, e podem ser levantados até sexta-feira, das 9 até às 17 horas, no Serviço de Consulta Externa de 24 horas, localizado no Edifício de Urgência do CHCSJ, e nos centros de saúde. C.V.N.