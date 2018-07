Quatro médicos portugueses desistiram de vir para Macau

Oito médicos portugueses já apresentaram toda a documentação e receberam a aprovação dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) para virem trabalhar para os Serviços de Saúde, revelou ontem Kuok Cheong U, director do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), em conferência de imprensa. Estes oito médicos, de cirurgia geral, pediatria e patologia clínica, cujo processo de recrutamento ainda está a decorrer, fazem parte de um grupo de 27 que foram já entrevistados pelos Serviços de Saúde, dos quais quatro apresentaram a sua desistência. Dos restantes 15, o organismo ainda está a aguardar o envio da documentação.

“Até agora havia 27 médicos portugueses que queriam vir para Macau e com quem nós fizemos videoconferência e acreditamos que eles têm condições para trabalhar em Macau. Durante o processo de recrutamento alguns abandonaram esta oportunidade e, até agora, quatro médicos portugueses retiraram as suas candidaturas”, declarou Kuok Cheong U. Destes 27 médicos, oito “de certeza que vêm porque já prepararam toda a documentação necessária e também já recebemos a opinião dos SAFP”, assegurou o director do CHCSJ que, contudo, não foi capaz de avançar com uma data para a chegada dos clínicos. No mês passado, Alexis Tam apontou que “no Verão ou depois do Verão” poderiam chegar os primeiros médicos.

Quanto aos restantes 15 clínicos, os Serviços de Saúde ainda estão a aguardar pelo envio da restante documentação. “Eles já receberam a nossa informação e estão a preparar toda a documentação necessária”, afirmou o director do CHCSJ. Segundo Kuok Cheong U, as especialidades dos 27 médicos são cirurgia geral, cirurgia vascular, avaliação pediátrica geral, anestesiologia, nefrologia, cirurgia plástica, patologia clínica e radiologia. C.V.N.