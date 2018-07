Melhorias regulamentares e actualização dos equipamentos são fundamentais para garantir segurança contra incêndios, diz Ho Ion Sang

No meio das crescentes preocupações do público sobre segurança contra incêndios, após a explosão mortal da semana passada, o deputado Ho Ion Sang acredita que o Governo deve aumentar os esforços ao rever as regulamentações e introduzir equipamentos mais avançados.

Stacey Qiao

Referindo-se à trágica explosão no Edifício Pak Lei que resultou numa morte e seis feridos, o deputado Ho Ion Sang submeteu ontem uma interpelação escrita, questionando o Governo quanto ao seu plano para aumentar a segurança contra incêndios em vários aspectos, incluindo rectificar regulamentações, introduzir multas mais pesadas e actualizar os equipamentos contra incêndios.

O deputado chamou a atenção para vários perigos relacionados com incêndios em edifícios residenciais privados, entre outros, faltando uma manutenção adequada dos aparelhos de combate a incêndios, mantendo as portas à prova de fogo abertas, bloqueando os corredores e saídas de emergência, etc. Ho mostrou-se alarmado pelo facto de que, de acordo com as actuais regulamentações de segurança contra incêndios, o Corpo de Bombeiros não tem quaisquer poderes para multar as violações à segurança contra incêndios ou tomar quaisquer medidas reais; pelo contrário, pode apenas aconselhar, cujos efeitos são extremamente limitados. Por isso, Ho acredita ser necessário rever as regulamentações de segurança contra incêndios, que devem dar ao Corpo de Bombeiros a autoridade para impor penas às violações em edifícios privados.

Quanto ao perigo das fugas de gás, que terá causado a explosão no Edifício Pak Lei, na Areia Preta, também deve comportar penas mais pesadas, disse Ho. O deputado sublinhou que muitos proprietários de restaurantes têm por hábito guardar botijas extra de gás liquefeito de petróleo mas estão muitas vezes alheios aos riscos trazidos pelas botijas mal armazenadas. Ho sugeriu que a multa para o armazenamento de gás que exceda os volumes permitidos, actualmente entre as 500 e as mil patacas, deva ser aumentada para melhor prevenir comportamentos de risco.

Em adição à prevenção dos riscos de incêndios, Ho também reparou nos problemas relacionados com o combate aos incêndios, mencionando o recente caso no New Town Plaza, onde o elevador de combate aos incêndios avariou, abrandando o progresso do Corpo de Bombeiros. Ho argumentou que, como o combate aos incêndios é uma tarefa extremamente exigente numa cidade em rápido desenvolvimento, o equipamento de combate aos incêndios deve ser actualizado na altura adequada. Por exemplo, a plataforma elevatória de 70 metros de que dispõe actualmente o Corpo de Bombeiros não é suficientemente longa. Outros equipamentos também precisam de ser actualizados.

As preocupações do deputado são partilhadas por muitas pessoas, que sugeriram várias medidas no seguimento da tragédia da última terça-feira. No programa de rádio “Fórum Macau”, Lam Chon Sang, chefe do Departamento de Segurança dos Combustíveis do Corpo de Bombeiros, disse que o Governo pode exigir que os restaurantes instalem detectores de fugas de gás no futuro para prevenir acidentes semelhantes; Ieong Ka Meng, chefe da Divisão de Licenciamento Administrativo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, garantiu aumentar os esforços de inspecção, assim como realizar mais campanhas de consciencialização.