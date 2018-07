Lei da organização judiciária em consulta pública autónoma da AL

A Assembleia Legislativa vai realizar uma consulta pública autónoma sobre a revisão da lei de bases da organização judiciária, alterada, pela última vez, em 2009, adiantou a TDM – Rádio Macau. A decisão foi tomada ontem na reunião da 3º Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que começou a discutir a proposta de lei na especialidade.

Uma das alterações mais polémicas está relacionada com a proibição de os juízes estrangeiros julgarem casos relacionados com a segurança nacional. Antes de avançar com o texto do diploma, o Governo consultou o Conselho dos Magistrados Judiciais, o Conselho dos Magistrados do Ministério Público e a Associação dos Advogados. Os deputados vão pedir para terem acesso aos pareceres, mas querem alargar a recolha de opiniões.

A consulta pública estende-se por um mês e termina a 9 de Agosto. Apesar do prazo, Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão, disse que a Comissão “vai esforçar-se” para cumprir a indicação dada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, e terminar a discussão da proposta de lei antes de 15 de Agosto.

Ontem, os deputados discutiram os artigos referentes à acumulação de funções, indica ainda a Rádio Macau. Com a proposta do Governo, será possível destacar juízes e magistrados do Ministério Público para vários juízos ou tribunais. A Comissão concorda com a proposta por “elevar a eficiência e resolver processos”, mas antecipa problemas: “Se um magistrado do Juízo de Instrução Criminal acumular funções noutro juízo, isso pode afectar a sua especialização. Actualmente, há diferentes magistrados para diferentes juízos. Criminal, Civil, Laboral, Família e Menores, Pequenas Causas”, apontou Vong Hin Fai.

A Comissão tem também dúvidas sobre a remuneração adicional. A proposta estabelece que os juízes e magistrados podem receber um acréscimo de cinco a 30 por cento do vencimento, nestes casos. Mas, por ano, a remuneração resultante da acumulação de funções não pode ser superior a 25 por cento do valor total do vencimento base anual.