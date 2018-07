Índice global de preços de habitação sobe 8,7%

O índice global de preços da habitação cresceu 8,7 por cento entre Março e Maio deste ano por comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram publicados ontem pelos Serviços de Estatística e Censos. O índice de preços de habitações construídas e o índice de preços de habitações em construção subiram 10,0% e 10,8%, respectivamente, em comparação com o período de Março a Maio de 2017. Entre Março a Maio de 2018 o índice global de preços da habitação cresceu 5,4%, em comparação com o período transacto, de Fevereiro a Abril de 2018. Refira-se que o índice de preços de habitações da península de Macau e o índice da Taipa e Coloane aumentaram 6,0% e 2,3%, respectivamente, informam os Serviços de Estatística e Censos. O índice de preços de habitações construídas subiu 3,4%, em relação ao período anterior, nomeadamente, o da península de Macau e o da Taipa e Coloane aumentaram 3,6% e 2,4%, respectivamente. O índice de preços de habitações em construção aumentou 9,2%, face ao período transacto. Em termos do ano de construção, o índice de preços de habitações construídas há mais de 20 anos e o índice do escalão inferior ou igual a 5 anos de construção cresceram 3,7% e 1,5%, respectivamente. C.A.

