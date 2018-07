IACM exige recuperação de lago em Hác-Sá

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais vai exigir aos responsáveis por um aterro ilegal em Hác-Sá – que têm 10 dias para desocupar o terreno – a recuperação da zona. Os Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes querem ainda instalar câmaras para evitar novas ocupações.

Vítor Quintã

Quase seis meses depois das autoridades terem ordenado – sem sucesso – a suspensão das obras de um aterro ilegal construído na Povoação de Hác-Sá, a Direcção para os Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) ordenou ontem finalmente a recuperação do terreno. Além de uma multa que pode chegar aos 6 milhões de patacas, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) vai também exigir que os construtores reponham aquela zona de Coloane “nas condições ambientais anteriores”.

Num anúncio publicado ontem em vários jornais locais, o director da DSSOPT, Li Canfeng, notifica os “ocupantes ilegais” do terreno de que têm 10 dias para responder ao procedimento administrativo para a desocupação e restituição do terreno ao Estado. A DSSOPT disse ao PONTO FINAL que não podia revelar a identidade dos ocupantes. O anúncio dá a entender que se trata de uma empresa de construção civil, uma vez que foram depositados no terreno “uma grande quantidade de materiais de construção e de outros materiais, máquinas de construção”.

O deputado Leong Sun Iok esteve recentemente no local e disse ao PONTO FINAL que vários portões metálicos já foram retirados mas os materiais de construção continuam por lá. Se dentro de 10 dias o terreno não for desocupado por completo e devolvido, a DSSOPT vai avançar com uma acção de despejo e as despesas referentes às obras de demolição ficarão a cargo do infractor.

Numa resposta a uma interpelação de Leong Sun Iok, datada de 7 de Junho mas apenas tornada pública ontem, Li Canfeng sublinha que os ocupantes terão também de “repôr o terreno nas condições em que se encontrava”. A DSSOPT diz ainda que o IACM vai ordenar aos ocupantes “a rearborização das espécies arbóreas existentes”. Esta zona com 2.500 metros quadrados, situada entre a praia de Hác-Sá e a estátua de A-Má, costumava ser um espaço florestal com um pequeno lago que foi quase totalmente aterrado, confirma Leong Sun Iok. O deputado duvida da capacidade das autoridades para recuperar a zona, sublinhando que isso implicaria a cooperação entre a DSSOPT, o IACM e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental. O PONTO FINAL perguntou ao IACM se ainda seria possível repôr o lago, mas não recebeu qualquer resposta.

Câmaras anti-ocupação

A 11 de Maio, Leong Sun Iok tinha recordado ao Governo planos para instalar câmaras de videovigilância nos terrenos públicos para “acabar com a ocupação ilegal”. Em resposta, a DSSOPT diz que “está a estudar” de forma séria esta possibilidade “para auxiliar nos trabalhos de supervisão dos terrenos do Estado”. No entanto, a direcção liderada por Li Canfeng não revelou detalhes, dando a entender que persistem obstáculos à utilização de câmaras. “Quando for definida uma solução que viabilize essa intervenção, será, então, lançado o concurso para a sua implementação”, escreveu o director da DSSOPT.

O PONTO FINAL perguntou à DSSOPT se já tinha pedido um parecer ao Gabinete para a Protecção dos Dados Pessoais (GPDP) sobre este plano, mas a direcção disse apenas que “os respectivos trabalhos estão em fase de estudo”. Também o GDPD não comentou possíveis restrições à utilização de câmaras neste âmbito.

Para Leong, mais importante do que um sistema de videovigilância seria a DSSOPT fazer inspecções regulares no terreno e, quando sejam detectadas infracções, “tomar acções concretas em vez de não fazer nada”. Em Março passado, quando o caso do aterro ilegal foi tornado público, outra deputada acusou a Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro (DSCC) de negligência. Numa interpelação escrita, Agnes Lam lembrou que uma das missões da DSCC é compilar fotos de satélite de Macau – tiradas a cada seis meses – para confirmar se houve alterações no terreno e se essas alterações foram autorizadas. Se não for o caso, então a DSSOPT deveria ter sido notificada para intervir. No entanto, lamentou a deputada, foram cidadãos e defensores do ambiente a denunciar a situação.