IACM aposta em bebedouros públicos para substituir garrafas de plástico

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) está a planear seleccionar alguns jardins e zonas de lazer como pontos experimentais para instalar bebedouros de água fria e quente. O objectivo é, com base na experiência do uso destes equipamentos, vir a acrescentar bebedouros em mais locais, indica a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) na resposta à interpelação escrita apresentada pela deputada à Assembleia Legislativa, Ella Lei, de 20 de Abril.

A deputada questionava a falta de equipamentos públicos, como máquinas dispensadoras de água potável, em edifícios e espaços públicos, por forma a reduzir os resíduos e diminuir o uso de garrafas de água de plástico e descartáveis. Ella Lei perguntava, também, se as autoridades tinham medidas previstas para incentivar as lojas e empresas privadas a disponibilizarem gratuitamente água potável ao público, a fim de permitir às pessoas usarem apenas as suas garrafas e criar uma atmosfera de protecção ambiental. Além disso, a deputada queria saber que outras medidas de incentivo o Governo dispunha para que o público utilize menos garrafas de plástico.

O director da DSPA, substituto, Ip Kuong Lam, defende na resposta à interpelação que, para a redução de desperdícios de recursos, como garrafas de plástico, o Governo “tem estimulado a colaboração da sociedade nos trabalhos de protecção ambiental, através de sensibilização e educação”. A DSPA acrescenta que o Governo está a estudar como reduzir o uso de garrafas de plástico nos eventos públicos. Mas que, no entanto, “esses trabalhos precisam da colaboração das associações cívicas”. Para, nomeadamente, “incentivar directamente os cidadãos e as empresas a praticarem comportamentos ecológicos como, por exemplo, incentivar as empresas a fornecer gratuitamente água potável ao público”. C.A.